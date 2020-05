På en pressekonferanse torsdag kveld ble det klart at regjeringen åpner for at alle elever skal tilbake på skolen i løpet av neste uke.

– Noen skoler er klare for å åpne allerede mandag, mens andre vil trenger mer tid. Det vil være opp til kommuner og skoler ila neste uke når de kan åpne. Den første uken kan det være skoler hvor ikke alle får tilbud om å være fysisk tilstede, men alle skal få vite når de kan komme på skolen, sa kunnskapsminister Guri Melby (V).

– Stor frustrasjon

SV-leder Audun Lysbakken er glad for at alle barn og unge får komme tilbake, og mener det var det eneste riktige.

Men han er kritisk til én ting.

– Det er helt håpløst at regjeringen fortsatt nekter å avklare om kommunene får mer penger når de nå skal åpne skolene for alle barn. Det er stor frustrasjon i kommunene og Skole-Norge over at informasjonen kommer så sent, og at de ikke vet om de får penger til flere voksne og bedre reinhold som må til for å drive skolen på en god måte og i tråd med smittevernsreglene, sier Lysbakken.

– Alle vil ikke være klare

Han mener det trengs en god plan hvor hvordan skolene skal følge opp de sårbare barna som har vært rammet av at skolene har vært stengt, og krever at regjeringen sikrer åpenhet rundt faglige råd.

Utdanningsforbundet er klar på at de ikke tror alle skoler vil rekke å være klare til gjenåpning allerede mandag.

– Jeg kan ikke se at det er mulig for alle skoler å være klar til å åpne på mandag. Derfor er det bra at de som trenger mer tid for å forberede seg, gis anledning til å åpne i løpet av neste uke, sier leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet til NTB.

Utdanningsforbundet mener det er viktig å unngå en situasjon der koronasmitten sprer seg fordi skolene ikke har fått nok tid til å planlegge og forberede gjenåpningen.

– For at tilbudet til elevene skal bli trygt og bra, og ikke minst stå seg over tid, må det også gis en klar aksept om at det ikke kan forventes at alle elever kommer tilbake til en normal skoledag, sier han.