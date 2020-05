Dette skiller Trump fra tidligere presidenter

Mens et stort flertall av amerikanske delstater begynner å gjenåpne samfunnet, fortsetter koronakrisen å herje i USA. Landet har nå passert 73 000 dødsfall, klart flest i verden.

Samtidig spår amerikanske myndigheter at at dødstallet vil øke drastisk, og frykter hele 3000 daglige dødsfall i tiden som kommer.

Pandemien har skapt store utfordringer for Donald Trump, og flere har kritisert presidentens krisehåndtering. Blant kritikerne er Knut Vollebæk, tidligere utenriksminister og mangeårig ambassadør i Washington, D.C.

– Jeg er bekymret over krisehåndteringen. I Norge har vi tillit til våre ledere, selv om vi ikke kan være enige i alt. Ser man på Trump, virker det ikke som om han har en plan, han har ingen strategi, sier Vollebæk under denne ukens Trumps Verden.

Ønsket offentlig protest

Som en del av USAs kamp mot koronaviruset har Trump-administrasjonen satt ned en egen beredskapsgruppe med medisinske eksperter. Blant de mest fremtredende er smitteverneksperten Anthony Fauci. Trump har flere ganger valgt å motsi Fauci på direktesendt TV, noe som sjokkerer den mangeårige byråkraten Vollebæk.

– Jeg skulle ønske Fauci hadde reist seg på en av de første pressekonferansene og sagt for åpen mikrofon 'Mr. President, I quit', for å markere seg. Men senere har jeg tenkt at det ikke ville vært særlig klokt, forteller den tidligere utenriksministeren.

Smittevernekspert Anthony Fauci og president Donald Trump har flere uenigheter. Foto: Leah Millis/REUTERS

Han mener Fauci gjør en uvurderlig jobb, og er glad han fortsetter tross de mange uenighetene.

– De greier tydeligvis å gjøre en del fornuftige ting på bakrommet. De klarer å overbevise Trump om enkelte tiltak, slik at han ikke gjør de dummeste tingene han ellers ville ha gjort. Da er det bare å være imponert over et menneske som orker og holder ut i en sånn situasjon, sier Vollebæk.

Mener Trump skiller seg ut

Som tidligere utenriksminister, ambassadør og diplomat har Vollebæk har lang erfaring med byråkratisk arbeid. Han mener gode rådgivere er uvurderlige for enhver president, og peker på at dette er et punkt hvor Trump skiller seg fra sine forgjengere.

– Det er forskjellen på Trump og mange andre amerikanske presidenter. Alle USAs presidenter har ikke vært genier, det må vi innrømme. Men de har vært flinke til å velge gode hjelpere og rådgivere som har vært flinkere enn dem selv, og som presidenten har kunne flyte på, forteller Vollebæk.