Overbevist om at broren er uskyldig

– Det er en dobbel sorg. Vi ønsker at denne saken skal få en løsning, sier Vigdis Hagen.

Hun er den yngste i søskenflokken på 13, som vokste opp på et småbruk i ei bygd på Hadeland, en drøy times kjøring fra Oslo.

I et hus på Jaren tar Vigdis (65) og Sverre Hagen (68) imot oss.

De ønsker nå å la seg intervjue om pågripelsen av storebror Tom Hagen og det voldsomme medietrykket som familien opplever.

18 måneder har gått siden Sverre og Vigdis svigerinne forsvant. Blant familie og venner blir Anne-Elisabeth Hagen kalt for «Lisbeth».

OVERBEVIST: Sverre og Vigdis Hagen er sikre på at broren deres er uskyldig. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

– Vi har tenkt på denne saken hver dag. Dette berører oss så sterkt. Hun er som en søster for oss. Lisbeth er et av de varmeste menneskene jeg har møtt, sier Vigdis.

Begge lever i troen på at hun er i live.

– Hvis ikke føler jeg at jeg svikter henne, sier svigerinnen.

– Hadde aldri trodd det

Forrige uke kom nyheten om at storebroren deres var pågrepet, siktet for drap eller medvirkning til drap på kona. Sverre forteller at han satt på kontoret da han fikk meldingen.

– Det hadde jeg aldri trodd at skulle skje, sier Sverre.

IKKE FUNNET: Anne-Elisabeth Hagen har vært savnet siden 31. oktober 2018. Foto: Privat

Tidligere har ekteparets barn gått ut og sagt at de mener faren er uskyldig. Vigdis og Sverre ønsker å støtte barna i budskapet.

De to uttaler seg på vegne av de 10 gjenlevende søsknene når de sier følgende:

– Vi er overbevist om at Tom er uskyldig. Vi har ingen tro på at han står bak dette. Det er en veldig vanskelig sak, og vi håper at folk ikke forhåndsdømmer broren vår, sier de.

Politiet mener at Tom Hagen har iscenesatt en avansert kidnapping, der det har blitt krevd løsepenger i kryptovaluta, for å dekke over et drap. Det er helt utenkelig, mener Sverre og Vigdis.

Derfor mener de han er uskyldig

De peker på flere ting:

Tom Hagen har, ifølge lillebroren, en Nokia. Han sender ikke SMS, og alt han foretar seg i forretningslivet skrives for hånd – ikke på datamaskin.

– Og at han skulle engasjere noen til å gjøre noe slik, nei, det er ikke han. Tom er opptatt av å ha full kontroll på alt han driver med, sier Sverre.

De viser også til at storebroren er litt introvert, og at han ikke er glad i rampelyset.

SAMLET: Sverre og Vigdis Hagen uttaler seg på vegne av søskenflokken på 10. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

– At han dermed skulle sette seg i en slik situasjon, er helt uforståelig for meg, sier Vigdis.