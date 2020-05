Tidligere skulle de som kunne jobbe på hjemmekontor gjøre det.

Det kom frem under regjeringens pressekonferanse torsdag kveld.

– Mange har hatt en krevende tid med hjemmekontor, og lurer på når de kan komme tilbake til jobb. For at det skal skje må bedriftene sørge for god avstand, og en må sørge for at de ansatte ikke er avhengig av kollektivtransport. Dersom de ansatte er avhengig av kollektivtrafikk, gjelder fortsatt rådet om hjemmekontor. Særlig i Oslo-området, sa barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad.

Nyheten om hjemmekontor var én av mange gladmeldinger statsminister Erna Solberg og regjeringen kom med torsdag.

Dette er de resterende tiltakene:

– Skoleåpning for alle elever, også videregående, førstkommende mandag.

– Forbudet mot maks fem personer oppheves. Den nye regelen er nå at maks 20 personer kan være samlet, forutsett at man holder én meter avstand.

– Kjøreskoler og bingohaller kan åpne igjen 11. mai.

– Fra 1. juni kan utesteder uten matservering og fornøyelsesparker åpne.

– Organisert svømming, inkludert svømmeundervisning kan starte opp 1. juni.

– Fra 15. juni åpnes det opp for arrangementer med maks 200 personer.

– Eliteserien starter opp igjen med kamper 16. juni. De kan trene allerede fra i dag.

– Treningssentrene kan åpne igjen 15. juni, dette gjelder også badeland og svømmehaller. Forutsatt smitteverntiltak.

