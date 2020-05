Slik mener den italienske «mirakel-legen» at koronasyke må behandles

De hadde alle vært hjemme med feber i 10-15 dager, kanskje hadde de bare tatt litt paracetamol. Ellers hadde de ikke fått noen spesiell behandling.

OVERFYLTE SYKEHUS: Helsepersonell venter på pasienter utenfor sykehuset i Piacenza i februar i år. Foto: Miguel Medina

Felles for dem alle var at tilstanden raskt forverret seg når de kom til sykehuset.

– Vi forstod at når folk var blitt så syke at de måtte legges inn på sykehus, så var det i realiteten nesten for sent. Alle sa vi trengte flere plasser på intensivavdelingene, men jeg tenkte: Kan vi stanse det før det kommer så langt? forteller Cavanna.

Cavanna bestemte seg for at det beste ville være å reise hjem til folk og gi dem behandling der. Ikke for å forhindre at sykehuset ble fylt opp, men for å forhindre at de ventet for lenge med å oppsøke hjelp.

Han forteller TV 2 at han nesten kan si hvor alvorlig tilstanden til pasientene er bare ved å snakke med dem på telefonen.

– Hvis de har høy feber, rundt 39-40, de hoster og jeg kan høre at de er tungpustet, vet jeg at det er alvorlig, sier Cavanna og fortsetter:

BESKYTTET: Doktor Cavanna må iføre seg fullt smittevernutstyr før de går inn i huset til familien Sartori. Foto: Elias Engevik/TV 2

– Da trenger de behandling.

Malariamedisin

En av pasientene hans er Giovanni Sartoris mor, Stella.

– Da vi kom hit for første gang for halvannen måned siden, hadde hun høy feber, lavt oksygennivå i blodet og problemer med å ta til seg næring, forteller Cavanna.

Egentlig var hun så dårlig at han ville legge henne inn på sykehus.

– Vi prøvde å overbevise henne, men hun nektet. Folk her i åsene vil ikke dra på sykehus. Hun sa hun heller ville dø i sin egen seng, sier legen.

Cavanna ga henne samme behandling som han har gitt om lag 270 andre koronasyke i distriktet; oksygen, drypp og den omstridte malariamedisinen klorokin.

– Hun fikk to piller om dagen i sju dager, sammen med drypp. Hun ble ganske raskt mye bedre. Hun er sterk, sier Cavanna.

UNDERSØKES: Sykepleier Gabriele måler oksygenmetningen i blodet til 90 år gamle Stella Sartori. Foto: Elias Engevik/TV 2

– Jeg vet at det hersker stor usikkerhet i fagmiljøet ved om bruken av klorokin kan føre til hjerteproblemer, men vi har brukt det på om lag 2000 koronasyke her i distriktet, og har ikke opplevd noen slike bivirkninger, sier han.

Han kan vise til gode resultater.

– Vi i dette teamet har behandlet rundt 270 mennesker. Av disse har bare 4-5 behøvd sykehusinnleggelse, og ingen har dødd, sier han.

På bedringens vei

Nå er Cavanna igjen tilbake hos familien Sartori for å undersøke 90-åringen. Stella sitter oppreist på en seng inne på kjøkkenet når legen kommer inn iført fullt smittevernutstyr.

BEDRE: Stella Sartori føler seg i bra nok form til å sitte oppreist i sengen. Foto: Elias Engevik/TV 2

– God dag, det er Cavanna. Hvordan går det med deg? Jeg ser du sitter. Det er bra, sier Cavanna oppmuntrende.

Stella nikker bekreftende:

– Det går bra.

Mens sykepleieren gjør klar til prøvetaking, kommer Cavanna med sine formaninger:

– Du er nødt til å spise, lager Giovanni mat til deg? Også er det svært viktig at du beveger deg, gå en runde rundt kjøkkenet hver dag.

Teamet måler oksygenmetning, temperatur og lytter på 90-åringens lunger.

– Oksygennivået er på 97 prosent. Veldig bra. Du er en skikkelig soldat, roser Cavanna.

Til slutt tar de koronatesten på Stella og Giovanni. Resultatet kommer om noen dager, men Cavanna tror 90-åringen er på vei til å bli helt frisk.

TESTES: 90-åringen må testes for å få bekreftet om hun har blitt helt frisk etter å ha hatt covid-19-viruset. Foto: Elias Engevik/TV 2

– Sett fra mitt ståsted er det nesten et mirakel, hun er 90 år. Nå er hun bedre, sykdommen ligger bak henne, sier han.

Advarer mot å tro faren er over

Den 71-årige legen har fått mye av æren for at smittekurven har flatet ut i hjemdistriktet.

Cavanna advarer likevel mot å tro at faren er over selv om dødstallene går ned i Italia.

– Viruset sirkulerer fortsatt blant oss. Vi får fremdeles mange positive tester, men jeg tror vi kan overvinne det, sier han.

– Jeg tror ikke på en ny smittebølge, men vi må være flinke til å overholde smittevernreglene, holde avstand. Vi kan dra tilbake på jobb, men være forsiktige. Vi kan gå på restaurant, men må være forsiktige, formaner han.

Usikker på fremtiden

Hjemme på gården er Giovanni lettet over at moren er på bedringens vei. Han er ikke gift, det var heller ikke broren. Det er bare han og moren igjen nå.

Han har allerede solgt unna flere av dyrene på gården, fordi han ikke har kapasitet til å ta seg av alt.

– Jeg vet ikke hvordan fremtiden blir. Jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre, sier han.