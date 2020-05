Regjeringens gladmelding: Bekrefter fotballstart

– Vi er veldig glade for at toppfotballen nå har fått grønt lys til å sette i gang igjen. Selv om det blir andre rammer rundt kampene, deriblant null publikum, vil det å få i gang fotballen gi mye glede og entusiasme til svært mange mennesker, sier fotballpresident Terje Svendsen i en pressemelding.

NFF opplyser at de vil jobbe videre med spilleplanen.

Elitedirektør Lise Klaveness opplyser at Obosligaen og Toppserien for kvinner vil følge på fire uker senere.

– Etter tett dialog med interesseforeningene har vi sammen med klubbene landet på at det er ønskelig og forsvarlig å dele piloten i flere faser hvor Eliteserien er først ut, og hvor Toppserien og OBOS-ligalagene følger på fire uker senere. Da vil lagene og NFF få tid til å tilpasse seg et strengt smittevernregime og dessuten kunne høste verdifull erfaring fra oppstarten. Kanskje har også den politiske situasjonen endret seg i løpet av de første ukene på en slik måte at regelverket kan mykes opp gradvis, sier Klaveness i pressemeldingen.

Abid Raja sier at det fra regjeringens side er fritt frem for at også kvinnene kan gjennoppta fotballen.

– Men de må følge smittevernreglene som Fotballforbundet har laget. Det er en utfordring for idretten hvordan de skal få det til. For meg som idrettsminister har det vært viktig å løfte toppidretten, men de har også laget gode regler for barn og unge. Det er jeg glad for, sier Raja.

– Ballen er spilt over til NFF. Nå må de lage kjøreregler for OBOS-ligaen og Toppserien som tilfredstiller smittevernkravene. Gjør de det, så skal det ikke stå på oss.

Gjelder ikke breddeidretten

Fra 15. juni åpnes det for arrangementer med inntil 200 personer.

Fra i dag blir det tillatt med treninger, idrettshaller og organisert aktivitet med maks 20 personer og én meters avstand. I idrettshallene blir det forbud mot bruk av garderober. Det gjelder breddeidretten, og det vil ikke kunne spilles kamper – enn så lenge.

– På mandag kommer det en veileder, som særlig handler om barne- og ungdomsidretter som innebærer fysisk kontakt. Som for eksempel fotball og håndball, sa Raja på pressekonferansen.

– I dag kan man for eksempel ikke spille kamper, men veilederen skal legge til rette for en trygg måte å drive med idretten sin på en litt mer normal måte enn i dag. Kanskje spille kamp mot andre i treningsgruppen sin. Det skal skje på en smittevernfaglig trygg måte, slo han fast.

– Det vil imidlertid ikke bli likt for alle idretter. Det (avstand) er mer krevende for bryting enn basketball. Her må idretten lage regler som passer hver enkelt idrett, fortsatte Raja.

Dessuten bekreftet regjeringen at organisert svømming blir tillatt fra 1. juni. Treningssentrene åpner 15. juni, med forbehold om smitteverntiltak. Sistnevnte gjelder også svømmehaller og badeland

Strenge smittevernregler

Norges idrettsforbund (NIF) og Norges Fotballforbund (NFF) har i lengre tid presset på for å få i gang toppfotballen.

Begrunnelsen har vært at aktivitet og inntekter fra elitefotballen er en forutsetning for at også breddeidretten skal ha levelige kår.

NIF og NFF har utarbeidet det de kaller en protokoll for gjennomføring av trening og kamper som tar hensyn til smittevernreglene som gjelder. Protokollen er av helsemyndighetene vurdert som smittevernfaglig forsvarlig.

I protokollen er det blant annet lagt opp til at kampene inntil videre skal spilles uten tilskuere, og at det tillates at maks 200 personer får tilgang til kamparenaen. I tillegg blir spillerne gjenstand for smittesjekk, og de må komme ferdig skiftet til stadion, helst i eget kjøretøy.

Jesper Mathisen er blant mange som ser stort frem til fotballen ruller igjen. Foto: Terje Bendiksby

Spillerne skal heller ikke gå på skole eller jobb ved siden av fotballen, i henhold til protokollen.

– Fotball-Norge jubler

– Veldig mange var misfornøyde med signalene (Abid) Raja sendte ut sist han holdt en pressekonferanse. At de nå skal få starte opp med treninger igjen, er veldig positivt. Og jeg krysser fingrene for at det går greit, sier Jesper Mathisen.

– Akkurat nå tror jeg hele Fotball-Norge jubler. Det å se fotball har vært savnet. Veldig mange klubber har vært i en situasjon med kritisk økonomi, og dette er livsviktig for deres eksistens. At det vil bli spilt uten publikum forstår alle, men det å spille kamper vil hjelpe veldig på status sammenlignet med i det siste, fortsetter han.

– Gleder meg til å bli sparket ned

Da TV 2 snakket med Pål André Helland før regjeringens bekreftelse var klar, ville han ikke slippe jubelen løs helt ennå. Men Rosenborg-profilen la ikke skjul på at han gleder seg.

– Det kribler noe voldsomt. Jeg gleder meg faktisk voldsomt til å takle og å bli taklet av noen. Det er faktisk sånn at jeg gleder meg til å bli sparket ned på trening, sa en lattermild Helland.

– Om det blir lov å trene for fullt allerede i morgen, blir det en gledens dag, slo han fast.