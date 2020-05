Det sier bistandsadvokat Ståle Kihle til TV 2.

– Barnas spørsmål nå er: Hvor er mamma, hva har skjedd og hvem står bak dette? Deres klare ønske er at politiet nå etterforsker denne saken med utgangspunkt i hva det er, nemlig høyst sannsynlig en kidnappingssak, sier Kihle.

– Hvordan reagerer de på kjennelsen fra lagmannsretten?

– De er lettet og glade, men ikke overrasket. De vet at faren deres er uskyldig, og at han ikke har noe med forsvinningen å gjøre. Dette er en familie som står hverandre nær, også etter at mor forsvant. Barna kjenner sin mor og sin far godt, sier Kihle.

Politiet har anket kjennelsen fra lagmannsretten og bedt om oppsettende virkning. Hagen blir derfor sittende isolert i fengsel frem til Høyesterett har vurdert anken.

– Katastrofe for Hagen

Heller ikke Tom Hagens forsvarer Svein Holden er overrasket over kjennelsen fra lagmannsretten.

– Det jeg først og fremst er betenkt over, er at politiet velger å gå til pågripelse på et så magert grunnlag, sier Holden.

Han mener politiet burde droppet å anke saken. Hans håp er at Høyesterett skal behandle saken raskt fredag, og at Hagen skal bli løslatt i løpet av dagen.

Videre kaller Holden saken for «en grov feilvurdering av politiet» og «en katastrofe for Tom Hagen, hans barn og øvrige familie og venner».

– Han lurer på hva som skjer når politiet skjønner at han er uskyldig, og om politiet har sløst bort så mye tid på ham, at de ikke vil finne Anne-Elisabeth, sier Holden.

Frist til klokken 10

Påtaleansvarlig Haris Hrenovica i Øst politidistrikt sier at de er overrasket over kjennelsen.

– Vi registrerer at avgjørelsen ikke er enstemmig. Vi har anket kjennelsen til Høyesterett og har frist til imorgen klokken ti med å levere anken med begrunnelsen. Siktede vil sitte i varetekt frem til Høyesterett har behandlet anken, sier Hrenovica.

Høyesterett skal vurdere om lagmannsretten har gjort noen feil enten ved saksbehandlingen eller lovanvendelsen i saken. Dersom de ikke mener det er tilfelle, blir kjennelsen fra lagmannsretten stående.

Hvis Høyesterett skulle komme til at lagmannsretten har anvendt loven feil, blir kjennelsen opphevet, slik at lagmannsretten på nytt må vurdere saken.

Bistandsadvokaten til Anne-Elisabeth Hagen, advokat Gard A. Lier, har ikke besvart TV 2s henvendelser.