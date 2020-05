Derfor skar det seg i Rajas departement

Kilder sier Raja ikke selv valgte sitt politiske mannskap da han ble utnevnt i januar, men at de ble valgt av Trine Skei Grande fordi hun ønsket politikere med kulturbakgrunn og en god geografisk spredning i Venstres regjeringslag.

Kulturkrasj

Kilder sier det tidlig ble en fullstendig kulturkrasj i departementet, hvor Bråten møtte rikspolitikkens tempo og dynamikk. Han er forelagt opplysningene i denne saken fredag og skriver i en tekstmelding at han ikke har noen kommentar.

På Facebook skrev han torsdag dette om arbeidet i departementet.

«Korleis forvaltar vi dei politiske oppgåvene best? Politiske resultat blir til gjennom diskuterande samarbeid og tillitsfulle prosessar. Kanskje vart det for mykje hastverk, for lite dialog, for lita evne til å få fram det beste i folk? Det er krevjande å ta del i ein politisk leiarskap i eit departement når det knapt finst tid, tolmod og vilje til å arbeide saman. Eg var aldri i tvil om å seie ja til utfordringa om å bli statssekretær, like lite som eg var i tvil om å seie nei takk no, av omsyn til eigen integritet.»

Da koronasituasjonen inntraff ble arbeidspresset enda større i departementet med press om krisepakker til blant annet norske medier, kulturlivet og idrett. Til slutt skal Rajas tillit til Bråten ha vært lik null, ifølge TV 2 opplysninger.

I går beskrev Emma Lind arbeidspresset slik overfor TV 2.

– Den vakta vi fikk var ganske drøy. Vi har stått midt i koronakrisen og arbeidsmengden har vært heftig. Jeg har selv kjent på at dette har vært heavy.

Til Medier24 sa hun videre:

– Det eneste jeg kan si er at ingen hadde erfaringen fra før. Ingen av oss har jobbet i et departement med politisk ledelse, så utfordrende er bare forordet.

Hun sa også til TV 2 at hun ikke har opplevd noe ukultur i departementet.

Raja: – Kjenner meg ikke igjen i beskrivelsene til Bråten

TV 2 møtte fredag Abid Raja, som ikke vil gi andre kommentarer om avgangen enn han gjorde torsdag.

– Jeg har i dag takket Knut for innsatsen han har lagt ned for kulturen, departementet, Venstre og meg. Jeg tar hans beslutningen til etterretning og har respekt for det, sa Raja til TV 2 torsdag.

Raja sa han «overhodet ikke kjenner seg igjen i beskrivelsene» til Bråten.

– Det gjør heller ikke de som er tett på prosessen i departementet. Utover det er det best at jeg ikke kommenterer saken, sa kulturministeren.

– Men han snakker om en ukultur?

– Som sagt de beskrivelsene der kjenner jeg meg overhodet ikke igjen i, sier Raja.

– Har det vært en konflikt mellom dere?

– Jeg har valgt å takke han for innsatsen for kulturen, departementet, Venstre og meg. Nå ser jeg frem til å jobbe med Gunhild Berge Stang, sa Raja.

Berge Stang har offentlig støttet Raja som kandidat inn i ledelsen.