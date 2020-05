Slik blir den nye korona-hverdagen

– Deretter skal alle elever på alle trinn får komme på skolen jevnlig og regelmessig hver uke. Skolene må organisere gjenåpningen best mulig ut ifra lokale forhold. Vi har tillit til at den enkelte skolen og kommunen greier å finne gode løsninger på selv.1.-4. skal så langt det er mulig, motta et fullverdig skoletilbud.

Videre kunne statsministeren opplyse om at utesteder uten matservering og fornøyelsesparker kan åpne igjen 1. juni.

– Innen 15. juni håper vi at det meste som har vært stengt, er åpnet igjen, sier Solberg.

Ny strategi

Regjeringen legger opp til gradvise lettelser hver 14. dag.

– Så lenge vi klarer å gå sammen og følge tiltakene, så får vi resultater. Frem til nå har strategien vært å slå ned viruset. Nå går vi over i en kontrollstrategi. Helsevesenet skal ha kapasitet til å hjelpe andre, både de som er syke med korona og andre sykdommer, sier statsministeren.

Regjeringen har valgt å prioritere barn og unge først, deretter arbeidslivet og videre andre aktiviteter.

– Men vi vil kun åpne dersom vi har kontroll på viruset. Vi må fortsatt holde avstand, holde oss hjemme når vi er syke, og vaske hendene, sier Solberg.

– Vi har vært flinke

Statsministeren varslet videre at nye råd for ferie- og fritidsreiser kommer 15. mai. Rådet for utenlandsreiser gjelder fortsatt.

– Vi har vært flinke i Norge til å bidra i dugnaden. På den måten har vi unngått krise i helsetjenesten. Jeg ber alle om at alle fortsetter den nasjonale dugnaden, slik at vi kan ta hverdagen tilbake. Vi kan klare dette sammen.

Helseminister Bent Høie sa at vi er langt unna slutten av viruset.

– Vi har lagt en egen strategi og plan for hvordan vi skal leve med viruset, og samtidig klare å beholde kontrollen over smittespredningen. Vi må leve med viruset, mens vi sammen med resten av verden finner fram til bedre behandlingsmetoder, mer kunnskap og mulig vaksine. Dette tror vi nå vil ta ett til to år, sier Høie.

Nye råd for hjemmekontor

I flere uker har store deler av Norges befolkning hatt hjemmekontor. Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad kom derfor med noen etterlengtede nyheter på dagens pressekonferanse.

– Mange har hatt en krevende tid med hjemmekontor, og lurer på når de kan komme tilbake til jobb. For at det skal skje må bedriftene sørge for god avstand, og en må sørge for at de ansatte ikke er avhengig av kollektivtransport. Dersom de ansatte er avhengig av kollektivtrafikk, gjelder fortsatt rådet om hjemmekontor. Særlig i Oslo-området, sier Ropstad.

Forskning- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim bekrefter at også høyere utdanning vil åpne gradvis opp igjen fra og med neste uke.

– Nå åpner vi for at studenter som må ha fysisk adgang til studiestedene, kan få det. Dette betyr at fra og med neste uke vil et sted mellom 25 og 30 prosent av studentene komme tilbake, sier Asheim.

Treningssentrene åpner igjen

Statsråden sier de håper at de kan åpne for flere etterhvert, og at alle studenter kan være på plass igjen til nytt skoleår til høsten.

Videre var det kulturminister Abid Raja sin tur. Der bekreftet han at de jobber for åpne treningssentrene igjen 15. juni.

– Det gjelder også badeland og svømmehaller, og det jobbes med en veileder på dette.

På spørsmål om hvorvidt statsministeren tror at åpningen av samfunnet er trygt, svarer Solberg at det er trygt, men med et klart forbehold.

– Hvis vi ser at smitten øker, så må vi ta ned ting vi har åpnet. Vi forsøker å ta så mye som hverdagen tilbake, men hvis vi begynner å slippe kan det være at vi må stramme til igjen, sier Solberg.