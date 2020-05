Dette opplyser Folkehelseinstituttet (FHI) i sin nye risikovurdering, som ble offentliggjort torsdag ettermiddag.

Her skriver FHI blant annet at en rekke smitteverntiltak har brakt epidemien under kontroll i Norge – den er nå på retur.

Videre står det at epidemien foreløpig har gitt lav sykdomsbyrde i Norge.

– Men vi må ha en god dialog med befolkningen om epidemiens utvikling, strategien og tiltakene. Befolkningen må forberedes på at epidemien vil vare i mange år, mange fortsatt vil bli syke, men bare noen få vil bli alvorlig syke. Det er flere år til denne epidemien er over, står det å lese i risikovurderingen.

Få har vært smittet

Samlet indikerer overvåkingen av covid-19 at det er få som har vært smittet i Norge så langt.

Smitten sprer seg lite i nå og det er færre nye som smittes, skriver FHI i vurderingen.

– Matematisk modellering har anslått at det til nå er smittet om lag 50 600 personer av covid-19 (tilsvarende rett under 1 prosent av befolkningen), hvorav 16 prosent er diagnostisert ved hjelp av tester som påviser virus i luftveiene.

Direktør Camilla Stoltenberg ved Folkehelseinstituttet sier at grunnen til at vi har lykkes å begrense smittespredningen er befolkningens ansvarlighet, i tillegg til en formidabel innsats fra helsetjenesten.

– Frivillig oppslutning om smitteverntiltakene blir avgjørende hvis vi skal fortsette å holde epidemien under kontroll, sier Stoltenberg.

Immunitet

På lang sikt er det immunitet i befolkningen, som vil gjøre at epidemien ikke lenger er et folkehelseproblem, opplyser FHI.

Immunitet i befolkningen kan utvikle seg naturlig gjennom smitte eller etter vaksinasjon.

FHI foreslår et system for å følge situasjonen og justere tiltak ved behov.

Instituttet vil bidra gjennom å gi et tilnærmet sanntidsbilde av epidemien og bedre kunnskap om hvor og i hvilke situasjoner smitte særlig skjer.

– Den første bølgen av covid-19-epidemien i Norge er over toppen og på retur. Det skyldes en kombinasjon av tiltak, men det er dessverre ikke mulig å vite hvilke tiltak som har vært viktigst, sier Stoltenberg.

Karantenetiden endres

FHI mener at karanteneperioden på 14 dager er unødvendig lang og bør forkortes til 10 dager. Det bør også vurderes om karantene kan erstattes med testing eller nøye oppfølging for symptomer, iallfall for andre enn husstandsmedlemmer.

Regjeringen opplyser torsdag kveld at karanteneplikten endres kommende mandag fra 14 til 10 døgn.

FHI mener også at forbudet mot utenlandsreiser for helsepersonell har svært liten effekt ut over innreisekarantene og bør oppheves.

Samt at den obligatoriske innreisekarantenen bør vurderes gjensidig opphevet med andre land som også har god kontroll på epidemien.