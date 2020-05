– Jeg er skuffet

Under pressekonferansen torsdag kveld kunne kulturminister Abid Raja bekrefte at de jobber for å åpne treningssentrene igjen den 15. juni.

– Umiddelbart så er jeg skuffet over at vi ikke har fått en tidligere dato, sier Landssjef i Sats Norge, Wenche Evertsen.

– Jeg håpte på en klar dato og en tydelig avklaring for gjenåpning, og at den skulle komme i løpet av mai.

Hun er overrasket over at barer og fornøyelsesparker får åpne før treningssentrene, da fornøyelsesparker og treningsentre faller i samme kategori.

– Jeg kjenner på å bli forskjellsbehandlet.

Åpner i lavsesong

Tidligere denne uken sa Evertsen at det ideelle hadde vært å kunne åpne opp igjen i løpet av mai. Noen åpning blir det derimot ikke før tidligst i midten av juni.

– Jeg håpte jo på en tidligere dato. Vi vet hvordan dette påvirker folkehelsen, og jo lenger treningssentrene er stengt vil det jo ikke bli bedre.

Når treningssentrene kan åpne igjen 15. juni betyr det for Sats sin del at de åpner dørene i en lavsesong.

– Dette er jo en stor økonomisk konsekvens for oss, som vil påvirke oss i lang tid, sier hun.

SKUFFET: Landssjef i Sats Norge Wenche Evertsten er skuffet over sen åpning av treningssentrene. Foto: Sats Norge

– Bruk treningssentrene

Hun håper mange velger å bli hjemme i sommer, og benytter seg av tilbudet.

– Det har jo vært en spesiell tid, så kanskje vi vil oppleve en annen tilvekst av medlemmer enn vi normalt er vant med. I dag har vi satt i gang med utendørstrening. Vi ønsker å vise til et attraktivt tilbud som kan lokke medlemmer til å trene med oss hele sommeren.

Likevel er hun glad for at de i det minste har fått en dato å forholde seg til.

– Jeg er veldig fornøyd med å hvert fall ha fått en dato å jobbe mot. Selv om det kun er en intensjon om en åpning, er det et mye tydeligere signal.

I samråd med Virke har Sats utarbeidet en bransjestandard med smittevernregler. Evertsen er optimistisk når de nå skal gå i dialog med myndighetene om nødvendige smittevernregler for åpning.

– Vi ser frem til en god dialog, og stiller godt forberedt, sier hun.

Frustrerende situasjon

Daglig leder ved Sprek365 i Skarbøvik i Ålesund, Hans Arne Bjørdal-Hjeldnes, er lettet over å få en dato å forholde seg til.

– Vi har vært litt uheldige med å ikke fått visst oss fram i media, for treningsbransjen har ikke vært nevnt i det hele tatt, sier Bjørdal-Hjeldnes.

Han synes det har vært uforståelig, i og med treningssentrene er en stor bransje som påvirker mange.