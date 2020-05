Koronaviruset stanset veteranens Norgesbesøk – nå vil norsk selskap hjelpe

– Jeg pleide å få julekort fra noen folk i Norge, men jeg har ikke fått så mange den siste tiden. Jeg tror kanskje de har gått bort, sier han.

Får hilsener

I forbindelse med frigjøringsdagen 8. mai, skulle Foster ha reist til Norge for å delta i markeringen, men på grunn av koronapandemien ble det ikke noe av.

Det fikk det norske selskapet No Isolation til å sette i gang et initiativ for at 95-åringen likevel skal få oppmerksomhet for sin innsats under frigjøringen av Norge.

Selskapet har blant annet hatt suksess med å utvikle roboten AV1, som TV 2 tidligere har skrevet om, for barn og unge som ikke kan gå på skolen på normalt vis.

– Etter det var det naturlig at neste steg var å utvikle noe for seniorer som bor alene og skulle ønske de hadde mer kontakt med familie og venner. KOMP ble resultatet, forteller No Isolation-gründer Karen Dolva.

KOMP er en enkel datamaskin, designet som en gammel radio eller TV-apparat, som tilrettelegger for kommunikasjon mellom alle generasjoner.

Maskinen har kun én enkel bryter for å slå den av og på. Når maskinen er slått på, får brukeren sett bilder og hilsener, og til og med innkommende videosamtaler, som ruller over skjermen.

– Her har vi gjort et forsøk på å forene moderne teknologi og kommunikasjonsløsninger med design og brukerdesign som er gjenkjennelig for en eldre brukergruppe, sier hun.

Karen Dolva, CEO of Norwegian start-up No Isolation, demonstrates a technological device called Komp which helps older people who are either unable or unwilling to use a smartphone or a tablet beat loneliness during the coronavirus COVID-19 pandemic by getting pictures, messages and two-way video calls from family members in Oslo on April 7, 2020. (Photo by Pierre-Henry DESHAYES / AFP) Foto: Pierre-henry Deshayes/AFP

Send hilsener

Nå ønsker selskapet at nordmenn kan sende hilsener og bilder til Kenneth sin KOMP, som et plaster på såret for at han ikke fikk deltatt på markeringen i Norge.

– Da vi hørte om Kenneth, skjønte vi raskt at vi var godt utrustet til å sørge for at han allikevel fikk noe av den takken han fortjener, sier Dolva.

Foster selv forteller at han er veldig glad for maskinen.

– Jeg synes den er fantastisk, og jeg er veldig takknemlig for at jeg får brukt en. Jeg håper jeg får noen fine bilder og hyggelige hilsener fra nordmenn, sier 95-åringen til TV 2.

Allerede har det kommet inn flere hilsener, men Karen Dolva og No Isolation håper på enda flere.

– Nå håper vi flere vil sende et bilde eller melding til oss, som vi kan laste opp på KOMP så Kenneth ser det fra stua hans, sier hun.

Har du lyst til å sende en hyggelig hilsen til Kenneth Foster? Ifølge Dolva er det svært enkelt.

– Man kan enten bruker hashtag #takkenneth i sosiale medier, eller sende en e-post til takk@noisolation.com med vedlagt bilde og en hyggelig hilsen. For å være litt teknisk må tittelen være på under 60 ord, og meldingen som helhet på under 100 ord for at det skal synes på KOMPen til Kenneth, sier hun.