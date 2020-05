– Pågripelsen av Tom Hagen er en katastrofe

Tom Hagen (70) ble pågrepet av politiet og siktet for drap eller medvirkning til drap på kona Anne-Elisabeth Hagen.

Dagen etter ble han fengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. Nedre Romerike tingrett besluttet at de to første ukene skulle være i full isolasjon.

Tom Hagen har hele tiden nektet straffskyld.

Anket fengslingen

Hans forsvarer Svein Holden varslet kort tid etter at fengslingen ville ankes til lagmannsretten.

Det er i en kjennelse fra Eidsivating lagmannsrett at det torsdag kommer frem at Tom Hagen løslates.

NRK omtalte saken først.

I kjennelsen står det at retten ikke finner at det ligger skjellig grunn til mistanke for at Tom Hagen skal ha begått et straffbart forhold, og at han dermed skal løslates.

– Ikke overrasket

Avgjørelsen ble tatt i dissens, det vil si at to av tre dommere mente det ikke var skjellig grunn til mistanke for at Tom Hagen har begått noe kriminelt.

– Jeg er ikke veldig overrasket. Lagmannsretten er enig i at det ikke er skjellig grunn til mistanke, sa Holden da han møtte pressen torsdag ettermiddag.

Holden har ikke snakket med sin klient etter lagmannsrettens kjennelse, men varsler at han vil besøke ham nå.

– Det jeg først og fremst er betenkt over er at politiet velger å gå til pågripelse på et så magert grunnlag.

– Katastrofe

Holden mener videre at politiet gjerne kunne unnlatt å anke saken videre til Høyesterett.

– Nå forventer jeg at Hagen blir løslatt fredag.

Holden omtaler pågripelsen av Hagen som særdeles trist.

– Denne pågripelsen har vært en katastrofe for Tom Hagen, hans barn og øvrige familie og venner. Det er en grov feilvurdering av politiet.

Videre fortalte Holden om en samtale han hadde med sin klient onsdag.

– Han sa at han ikke var veldig bekymret for hvordan saken mot ham måtte ende, for han står fast på at han er uskyldig. Men han lurer på hva som skjer når politiet skjønner at han er uskyldig, og om politiet har sløst bort så mye tid på ham, at de ikke vil finne Anne-Elisabeth.

– Enorm påkjenning

Holden sier videre at Hagen mente pågripelsen var en voldsom overreaksjon.

– Han spurte hvorfor de ikke bare ringte ham, og ba han komme ned på politistasjonen.

– Første gang jeg traff ham etter han kom på cella, spurte jeg hvordan han hadde det. Da svarte han at han var en enkel mann, og at han ikke var vant til så mye. Og at rommet var helt greit. Men det er ingen tvil om at dette har vært en enorm påkjenning for ham, sier forsvareren videre.