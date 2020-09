Hvor i all verden ble det av den? Jeg hadde den da her nettopp...

Du kjenner du blir varm i kinnene og svetteperlene dukker opp over neserota, i det du febrilsk og panisk klapper på og kjenner i alle lommene. Hvor pokker er den!

Så kan man slippe et lettelsenes sukk når man endelig finner den. Hvis du finner den igjen, da.

For den er liten og den er lett å miste. Den kan være veldig kostbar. Ikke minst kan den stelle til masse trøbbel om den forsvinner.

Det er selvfølgelig bilnøkkelen vi snakker om.

Én av tre mister nøkkelen

Men hva skjer den dagen du ikke finner den? En undersøkelse som ble gjort for en tid tilbake, viser at så mange som 30 prosent har opplevd å miste bilnøkkelen. Det kan bli en både dyr og frustrerende opplevelse.

En gang var bilnøkkelen et lite stykke stål med et par slisser i, og noen tagger på. Disse kunne man ganske enkelt få slipt hos en låsesmed, eller hos en skomaker med nøkkelsliping som attåt-næring, for en hundrelapp.

Tidlig på 90-tallet skjedde det noe. Da kom biler med integrert alarm og startsperre. Bilene skulle bli vanskeligere å stjele. Da ble det verre også for de med ærlige hensikter, men som bare hadde mistet nøkkelen sin.

Siden har det ballet ytterligere på seg. Mange av dagens biler har såkalte smart-nøkler, som man ikke en gang behøver å ta opp av veska / lomma. Kanskje lagrer de både seteinnstillinger og ønsket rattposisjon. Enkelt og deilig. I alle fall så lenge nøkkelen er på plass.

Det har skjedd mye med bilnøklene de siste tiårene. Knippet helt til venstre er fra 70-tallet og av den enkle sorten. I midten en 15 år gammel nøkkel med startsperre og til høyre en helt ny smartnøkkel.

Kan bli dyrt

Blir den borte derimot, kan fort et lite helvete være løs. Selvfølgelig koster disse smarte nøklene en del penger. Låsesmeder finnes knapt mer og de har i alle fall ikke avanserte bilnøkler. Her er det fort merkeforhandler som gjelder, så får man bare håpe at de har den på lager.

Skal du først miste nøkkelen bør du ikke gjøre det i helgen, eller utenfor åpningstiden. Det kan fort ende med ufrivillig hotellovernatting.

Selve nøkkelen kan beløpe seg til 7.000-8.000 kroner. I tillegg må bilen taues inn på verksted for koding, slik at bil og ny nøkkel kan «snakke sammen». Dette koster fort noen nye tusenlapper.

I tillegg kommer venting, frustrasjon og potensielle planer som fort kan gå i vasken. Det er slett ikke den beste starten på en hyggelig familieferie.

Ta det alltid med to

Om man er av den litt vimsete typen, tilbyr nå enkelte forsikringsselskaper egen nøkkel-forsikring, andre har det inkludert i kaskoen.

Vårt svært enkle tips er å først sjekke at begge bilens nøkler virker som de skal – og så å ta med begge to når du skal på langtur. Det gjør det vesentlig mye billigere og ikke minst enklere om det verste skulle skje, og du havner i nøkkel-knipa.

