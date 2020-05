Frykter flere nabokrangler: – Kan bli en intens sommer

Også Mathisen har tatt en nærmere titt på hva som plager oss når det kommer til naboen.

– Det kan være hva som helst. Nordmenn irriterer seg over alt mulig, som for eksempel lykter, lukter, bikkjer og unger. For den norske småligheten er det ingen nedre grense for hva du kan irritere deg over. Men så er det forskjell mellom mennesker. Noen klarer å legge den irritasjonen bort når kvelden kommer, mens andre setter seg ned å planlegger neste steg, en hevn eller en motaksjon og da har du det gående, forteller han.

Forskjell på hus og leilighet

Den nybakte forfatteren forteller at problemene varierer ut ifra om du bor.

– Hvis du bor i en leilighet inne i byen har du naboer i alle dimensjoner – under over ved siden av og bak. Jeg tror disse naboene tillater mer, også bor man der gjerne i kortere perioder og skal videre, og har derfor ikke det samme forholdet til naboen, sier han og fortsetter:

– Det er litt annerledes når du kommer ut i «enebolig-land». Der hekkene skal plantes, de gror fra år til år og barna løper fritt. Du har da større kontaktflater mot naboene dine.

En intens sommer i vente

I de siste ukene har svært mange vært hjemme som følger av karantene, permisjon eller hjemmekontor. Med mer tid hjemme, kan man endelig få bygget den plattingen eller pusset opp det soverommet man så lenge har tenkt på. Denne pågangen merker bedriftene, og trolig også naboene.

– Jeg fikk melding fra Mittanbud i går. De skriver at det er rekord, og det tar jeg som et tegn på økt aktivitet. Jeg tror det ikke er så nøye hva du gjør, for naboene kan i praksis irritere seg over alt mulig, men det er økt aktivitet som jeg tror vil generere flere konflikter, sier han og påpeker at butikker med hageredskaper også har en omsetningsvekst.

– Bygger det seg opp til en nabokrig fremover?

– Jeg kan si at alt ligger til rette for at det kan bli en intens sommer. Alt det her tyder på at det blir mer aktivitet og mer aktivitet kan føre til mer krangel.

Så hva kan man egentlig gjøre dersom man irriterer seg over naboen? Mathisen anbefaler å ha litt lave skuldre og tillate naboene sine mest mulig, så langt det lar seg gjøre.

– Inviter på et glass vin, vær proaktiv og vær en hyggelig nabo, oppfordrer han.