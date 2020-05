Den eldste av de tre løpebrødrende Henrik Ingebrigtsen (29) og kona Liva Børkja Ingebrigtsen (23) har kjøpt enebolig i Sandnes.

Med tomt i samme nabolag som trener og pappa Gjert og mamma Tone, blir det dermed nok av kvalitetstid.

– Det blir veldig greit. Ungene kan springe ned når de vil og det er et trygt nabolag hvor Henrik kjenner alle som bor i gata fra før, forteller Børkja Ingebrigtsen til God kveld Norge.

Det var Stavanger Aftenblad som omtalte saken først.

Paret giftet seg våren 2018 og sammen har de to døtre, Charlotte (1) og Olivia (2).

Usikkerhet

Børkja Ingebrigtsen forteller likevel at det har vært usikkerhet rundt hvor familien skulle bosette seg.

– Det har vært snakk om forskjellige plasser, og i hovedsak Oslo. Jeg ønsker gjerne å gå på kunstskole, og det har vi ikke i Stavanger. Men den planen er enn så lenge lagt på vent, forteller hun.

Hun forteller likevel at det er flere grunner til hvorfor de valgte å bli boende i Sandnes.

– Jentene har barnehage her, og jeg ønsker ikke bytte barnehage eller ny skole om vi ikke må, forteller hun.

– Det frister ikke så mye å ha unger i Oslo, men det har vært snakk om det med jevne mellomrom. Her har vi et trygt nabolag hvor ungene kan løpe hit og dit, Henrik er også vokst opp her, sier hun videre.

Gammelt hus

Tomten er på over ett mål, som vil si over 1 000 kvadratmeter. Boligen er fra 1962 og ikke gjort veldig mye med siden den tid.

– Det er en stor tomt, men gammelt, så her må alt pusses opp. Skallet blir, men alt skal renoveres, forteller Børkja Ingebrigtsen.

Paret forventer dermed et krevende år med mye å gjøre på hjemmefronten.

– Det blir en stor oppgave å skulle renovere alt. Jeg forventer meg et slitsomt år om vi vil bli ferdige innen den tiden vi vil. Helst vil vi jo flytte inn på nyåret, og jeg ønsker gjerne innen jul, men det er kanskje litt optimistisk, innrømmer hun, og legger til:

– For all del kan det være vi ikke blir ferdige før neste sommer. Vi vet enda ikke stort før vi begynner å rive ned.

Selvom ting fremdeles er usikkert, er paret klare på hvordan de vil ha det.

– Vi har snakket om hvordan vi vil ha det, men vi vet enda ikke helt hva huset tåler, om vi skal beholde grunnmuren. Det er mye som er avhengig av den infoen vi ikke vet enda. Likevel ønsker vi åpne og moderne løsninger, hvor vi får inn som mye dagslys som mulig.

Flere barn

Om nytt hus bringer med seg en familieutvidelse, er det derimot delte meninger om.

– Der er vi ganske uenige. Jeg har bare to hender og har nok med de jeg har nå. Vi får se når Henrik har mer tid etter han er ferdig med løpingen, forteller hun.