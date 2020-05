– De liker at det er problemer

I TV 2 Sportens kåring over de største norske sykkeløyeblikkene måtte Kristoff ta til takke med en 3. plass bak Thor Hushovds etappeseier i Lourdes og Grimstad-karens VM-gull. Leserne av sykkelnettstedet Procycling rangerte nylig Hushovd som tidenes norske herresyklist, selv om Kristoff innad i redaksjonen toppet listen. Selv mener Kristoff at han resultatmessig er den beste.

– Personlig synes jeg det er vanskelig å rangere. Hvis jeg bare ser på resultater, vil jeg si at jeg er den beste. Ser man på rankinger, som tar hensyn til alle løp man sykler, troner jeg øverst. Det er i så fall meg eller Hushovd. Han syklet på en annen tid. Jeg føler det var hakket flere som jukset på den tiden, og han har prestert vanvittig i Tour de France, som er det største. Og VM. Hadde jeg vunnet VM i Bergen, hadde jeg ikke vært i tvil. Det Hushovd har prestert i Tour de France er utrolig stort, men så mangler han litt i klassikerne. Der har jeg gjort det bedre. Poengmessig er jeg best, men det er vanskelig å si at man er best, reflekterer Kristoff.

– En trygghet

Kanskje de kommende årene vil gi et klart svar på om han vil bli husket som den beste eller nest beste. Akkurat nå er Kristoff bare glad for at han sykler for UAE Team Emirates, et lag som ser ut til å takle korona-utfordringene bedre enn de fleste.

– Jeg priser meg lykkelig for at jeg er her nå, for sponsorproblemer eller pengeproblemer har ikke vært på dagsorden som det har vært i mange andre lag. Jeg snakket med Vegard Stake Laengen i går, og vi kan si oss fornøyde med laget vi er på. Det er en trygghet i disse tider hvor alt er usikkert. Jeg er takknemlig for at jeg er på UAE Team Emirates. Vi får se hvordan sykkelsporten blir. Det er mange lag som sliter fordi sponsorene sliter. Det første en bedrift vil gjøre er å kutte utgifter, forteller han.

Treningskompisen Sven Erik Bystrøm ble nylig far. Den vordende firebarnsfaren Kristoff har registrert at det har vært en overgang for Bystrøm. Rådet til lagkompisen er imidlertid enkelt.

– Jeg sier at han må overlate alt til kona og leve akkurat som normalt, humrer han.