Her er de verste smittebombene

Etter hvert som tiltakene mot spredning av koronaviruset blir stadig myket opp, er det lett å glemme at hver og en fortsatt må gjøre sin del av smitteverntiltak.

Noe av det viktigste man må huske er god håndhygiene. Men når er det egentlig nødvendig å vaske seg på hendene? Hvor er det mest sannsynlig at det finnes smitte?

TV 2 har spurt ekspertene om hvilke steder som utgjør størst smittefare i samfunnet.

– Vet at folk kan være ubevisste

Nina Kristine Sorknes, som er seniorrådgiver på avdeling for smittevern og beredskap ved Folkehelseinstituttet (FHI), sier alle steder som mennesker tar på vil ha mikroorganismer fra hendene til den forrige som tok der.

– De fleste av disse mikroorganismene er del av normalfloraen, men noen ganger kan hendene være forurenset med sykdomsfremkallende bakterier. Forutsatt at hver og en utfører god håndhygiene, vil disse ikke smitte deg, sier Sorknes.

– Men vi vet at folk kan være ubevisste. Man kan ikke vite hvordan andres håndhygiene har vært, og derfor er det ekstra viktig at man selv gjør en god jobb, understreker Sorknes.

For å oppnå effekt av håndvask må det utføres grundig, og såpe og vann må berøre hele hånden. Hånddesinfeksjon er mer effektivt fordi alkoholen dreper bakteriene raskere, men om hendene er skitne eller tilsølt, reduseres effekten.

– Hender blir et mellomledd som kan bringe smitte videre. Derfor er håndvask eller hånddesinfeksjon et viktig ledd for å avbryte smitte, understreker Sorknes.

Ikke gi fra deg telefonen

Ørjan Olsvik er professor i medisinsk mikrobiologi ved Universitetet i Tromsø. Han sier håndsmitte selvfølgelig er veldig relatert til ting vi er nødt til å ta på, som for eksempel dørhåndtak og rekkverk langs trapper.

– Slike rekkverk er det gjerne også de eldre som bruker mest, på samme måte som med håndtak for å komme seg inn på tog og buss, sier Olsvik.

Med tanke på at det er de eldre koronaviruset rammer hardest, er dette noe man bør være bevisst på.

– Noe av det verste er heisknapper, særlig på sykehus. Men egentlig er alle knapper du må trykke på potensielle smittespredere, som når du betaler i butikken, sier Olsvik.

– Jeg har bare opplevd et par ganger at betalingsterminalen vaskes før jeg bruker den, men ellers aldri. Like før du skal bruke den, var det kanskje noen som hadde hostet i hendene og trykket på tastene.

Kodelåser for å komme seg inn i bygg eller lysbrytere på kontoret er andre eksempler på steder du bør vaske deg på hendene etter å ha vært i kontakt med.