Torsdag la Eldar Sætre frem kvartalsresultatet for oljegiganten Equinor, som er rammet av koronakrise og et oljemarked som nærmest har kollapset.

– Det har vært utrolig krevende for oss, både når det gjelder smittetiltak og finansielle tiltak, sier Eldar Sætre.

Langvarige lav oljepris?

– Vi selger olje og gass til veldig lave priser, som hadde vært nesten helt utenkelige for bare kort tid siden, sier Equinor-sjefen, som frykter en lang periode med lave oljepriser.

– Det kan faktisk vare en god stund. Vi ser at oljeetterspørselen er 30 prosent ned fra det den var før koronaen, og tilbudet er nesten ikke kommet ned i det hele tatt. Og så ser det er bygget store lagre som vil følge oss i lang tid fremover, så det kan trekke langt inn i 2022 før vi har et mer normalt oljemarked, sier Sætre.

Ifølge Norsk Industri og NorskOlje Gass står 50.000 arbeidsplasser i oljeindustrien i fare, som følge av at oljeinvesteringene kan nesten halveres fra 2019 til 2022.

I inneværende år vil Equinor redusere investeringen med rundt 20 milliarder kroner. – Det aller meste av det er faktisk i utlandet, det er ikke i Norge, men så har vi en diskusjon om hvordan vi skal håndtere investeringene i Norge, og i den er jo skatteforslaget en viktig del av vurderingene, sier Eldar Sætre.

Virkningsløst tiltak

Han sikter til industriens forslag om å la oljeselskapene få utgiftsført investeringene i året de foretas, noe som kan gi en skatteutsettelse på opp mot 100 milliarder kroner. Regjeringen la 30. april frem et slikt tiltak, men la også inn en skatteskjerping av den såkalte friinntekten, som tar bort nesten hele lønnsomheten i skatteendringen.

– Dagens forslag har helt marginal effekt på lønnsomheten. Den gir noe tilskudd til likviditeten, men hvis vi ikke får økt lønnsomheten så kan vi ikke prioritere disse feltinvesteringen, fordi vi har rett og slett mindre å rutte med, sier Equinors konsernsjef.

– Utrolig viktig

Equinor sa i dag at regjeringens skatteutsettelse kun bedre lønnsomheten ved investeringer i feltene med en dollar fatet, mens industriens forslag ville bedret lønnsomheten med hele ti dollar per fat produsert olje. Årsaken til at en ren skatteutsettelse, som ikke koster staten stort over tid, er såpass lønnsom, ligger i oljeselskapenes høye avkastningskrav på kapital, som de nå får mer av som følge av skatteutsettelsen.

Eldar Sætre mener også at regjeringens forslag har for kort tidspersepktiv, dersom målet er å opprettholde aktiviteten i norsk oljeindustri.

Cirka 2/3 av de prosjektene vi snakker om her skal jo besluttes frem mot 2022, så å få forlenget effekten av dette er utrolig viktig for å skape aktivitet nå. Da forbedres jo disse prosjektene vesentlig, samtidig som vi får tilført likviditet, og da kommer vi til å prioritere disse prosjektene i den diskusjonen vi skal gjøre fremover. Det er helt klart, sier Eldar Sætre.