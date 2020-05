I et innlegg på Facebook tar han et kraftig oppgjør med en «politisk ukultur».

– Politikken har som kjent mange andlet. Politikarane også. Dei er korkje feilfrie eller perfekte. Det er det heller ingen som forventar. Men politikarane må vise normal moral og etikk, vere til å stole på, nokon å sjå opp til. Den politiske ukulturen luktar vondt, er med på å svekke demokratiet vårt, og er slik med på å bryte ned tillitsforholdet mellom oss, skriver han.

Han har vært statssekretær for Raja siden 24. januar. 4. mai skrev Medier24 at Bråten var sykmeldt. Han har ikke fungert som statssekretær siden 20. april.

– Korleis forvaltar vi dei politiske oppgåvene best? Politiske resultat blir til gjennom diskuterande samarbeid og tillitsfulle prosessar. Kanskje vart det for mykje hastverk, for lite dialog, for lita evne til å få fram det beste i folk? Det er krevjande å ta del i ein politisk leiarskap i eit departement når det knapt finst tid, tolmod og vilje til å arbeide saman. Eg var aldri i tvil om å seie ja til utfordringa om å bli statssekretær, like lite som eg var i tvil om å seie nei takk no, av omsyn til eigen integritet.

Bråten har ikke besvart TV 2s henvendelse. Det har heller ikke kulturminister Abid Raja.