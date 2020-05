Det bekrefter både regjeringskilder og stortingskilder til TV 2.

Planen om å øke antallet forutsetter at det holdes én meters avstand av smittevernhensyn.

Regjeringen sitter nå i regjeringskonferanse for å sprike den endelige planen for gjenåpning, som skal presenteres klokken 18 i kveld.

I dag er rådet fra Helsedirektoratet å holde avstand på minst én meter og ikke vær flere enn fem personer i gruppe.

Rådet om minst én meter avstand gjelder både innendørs og utendørs. Rådet gjelder ikke for personer i samme husstand.

Fra 7. mai ble det lov til å samles opp mot 50 personer på et offentlig sted, så lenge man kan holde én meters avstand og en «ansvarlig arrangør» står bak.

Mantraet fra regjeringen har vært at åpningen må skje gradvis, kontrollert og i fellesskap. Risikoen ved en for rask gjenåpning, er at smittespredningen igjen skal skyte fart.