Slik blir finalen av «Kompani Lauritzen»

I snitt har rundt 1,2 millioner nordmenn sett episodene av «Kompani Lauritzen».

Serien har knust rekorder på TV 2 Sumo, og vist seg å være en folkefavoritt på lørdagskvelden.

Siden dette er første sesong av millitær-serien, er det mange TV-seerne som lurer på hva en finale vil inneholde.

Pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, ønsker å holde de fleste kortene tett til brystet. Hun kan likevel røpe flere elementer i den siste episoden.

– I finalen skal de siste fire deltakerne ut på et siste oppdrag der de vil få bruk for alt de har lært på Setnesmoen, og det til slutt skal kåres en vinner. Kompanijegerne må vise mot, styrke, utholdenhet og evne til å både samarbeide og tenke selv. Seerne kan glede seg til en underholdende, spektakulær og nervepirrende finale.

Krutt

De fire finalistene, Henrik Thodesen (39), Marte Bratberg (30), Øyvind Sauvik (44) og Lise Karlsnes (40) skal blant annet lære hvordan de leser kart og kompass.

Deltakerne får også opplæring i håndteringen av sprengstoff, deriblant med en detonator.

Én av finalistene vil få ansvar for å sprenge en bygning under en øvelse i finalen. Det er viktig at denne personen kan beregne brenntiden på en lunte, for å ikke sette resten av kompaniet i fare.

KOMPANIET: Det var kun fire deltakerne som til slutt kunne titulere seg som «kompanijegere». Foto: Matti Bernitz/TV 2

Hoppe alene i fallskjerm

Deltakerne vil som kjent også hoppe i fallskjerm. Det som derimot ikke har blitt offentliggjort før nå, er at de skal hoppe alene.

Dersom en av kjendisene velger å ikke hoppe i fallskjerm, er han eller hun ute av konkurransen.

Flere av deltakerne ble nærmest skrekkslagne da de fikk vite at de skulle hoppe ut av et fly uten assistanse. Enkelte lurte også på om det var lov å hoppe alene med så begrenset trening.

Dahl bekrefter at dette både er trygt og lovlig.

– De som gjennomførte opplæring for hopp med deltakerne har et formelt sikkerhetssystem godkjent av Lufttfartstilsynet, og har lang erfaring innen dette feltet. De gjorde først opplæring og gjør videre underveis en vurdering av hvorvidt de enkelte er egnet til å gjennomføre. Når hoppet skal gjennomføres settes kompanijegernes mot virkelig på prøve.

TV 2 ønsker ikke avsløre hva den siste og avgjørende finaleøvelsen vil gå ut på.