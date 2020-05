Spår prishopp – derfor blir maten dyrere for deg

Om få dager vil det bugne av frukt, grønnsaker og bær på norske gårder. Bøndene har sådd, plantet og planlagt for en normalsesong. Men slik blir det ikke.

– Mellom 30 og 50 prosent av jordbærene vil bli liggende på bakken, sier Simen Myhrene, bærbonde i Lier.

– Liggende for å råtne?

– Ja. Smitteverntiltakene er svært kostbare for oss. Bare disse tiltakene koster oss 600 millioner kroner, forteller Myhrene.

Økte kostnader

Bærbonden i Lier er blant landets største på jordbær og moreller. Han er en av svært mange bønder som nå sliter med økte kostnader på grunn av koronapandemien.

– Hva med andre bønder, som produsenter av kjøtt eller korn?

– Dette gjelder alle. Vi har en lav kronekurs, og kostnadene med smitteverntiltak gjelder alle matprodusenter i alle land med slike tiltak, sier Myhrene.

En utfordring er tilgangen til arbeidskraft for å høste inn produktene. For å hjelpe på dette, sa justisminister Monica Mæland i forrige uke at arbeidere fra såkalte tredjeland, land utenfor EØS-området, skal få reise inn i Norge for å avhjelpe situasjonen.

Blir stoppet på veien

Men mange visumkontorer er fremdeles stengte, fly er satt på bakken, mange vegrer seg fra å reise i frykt for smitte, og noen blir stoppet på veien.

– Jeg hadde noen fra Ukraina med alle papirer i orden, men de ble stoppet i Polen, sier lederen for Vestfold bondelag, Thorleif Müller.

Han påpeker at selv om det nå er mange nordmenn i permisjon, er det ikke slik at de bare uten videre kan gå inn i arbeid i landbruket.

– Det er en del ting du må kunne. Maskiner og organisering. Og så kreves det en teknikk for å plukke jordbær eller salat på en riktig måte, forklarer han.

Må lære opp nye

Mange har ikke noe valg, og må ansette uerfarne nordmenn til innhøstingen. Også dette vil være kostnadsdrivende.

– Vi har kontaktet noe skoleungdom, noen permitterte, noen flyktninger i Drammen, sier Simen Myhrene i Lier.

Det vil ta både tid og ressurser å lære opp disse, og det begynner å haste om i alle fall litt av avlingen skal reddes. Han poengterer at økt import ikke er noe alternativ.

– Jeg snakker mye med kolleger i andre land, og problemene er langt større der. Bare i Tyskland mangler de 120 000 arbeidere. Det er ikke sikkert det er noe å importere til Norge, enkelte varelinjer vil gå tomme, sier han.