– Både kjøreskolene og elevene som har ventet på å få førerkort, har vært imponerende tålmodige. Siden det har bygget seg opp en stor kø, vil det ta litt tid før kjøreopplæringen kan gå som normalt, men nå kan de sette i gang, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) til TV 2.

Da regjeringen innførte de strengeste tiltakene i fredstid, ble også landets over 700 private trafikkskoler stengt.

Kan ta førerkort igjen

Det er fra før åpnet opp for kjøreopplæring for motorsykkel. Fram til nå har det vært usikkert om når føreropplæring for bil samt klasseromsundervisning kan starte opp igjen.

Men torsdag sier altså Hareide at kjøreskolene kan starte opp igjen. Åpningen skjer fra og med neste uke.

– Er det noen som har fått satt tålmodigheten sin på prøve denne våren, så er det de som er 18 år og som har gått å tenkt at de skal få tatt sertifikat, men har fått satt det på vent. Så derfor så er det flott at vi nå kommer i gang med kjøreopplæring og førerprøven igjen som normalt, sier Hareide.

Bransjen har laget veileder

Hareide har tidligere uttalt til TV 2 at det neppe kommer en egen bransjeveileder knyttet til kjøreskoler.

Men det har bransjen selv laget.

– Jeg må gi skryt til bransjen. De har altså nå jobbet med en veileder mens de har ventet, i samarbeid med Statens vegvesen. De har laget regler for hvordan vi skal gjøre dette. På samme måte som med frisører der man tar ekstra forholdsregler, og det ligger i denne veilederen, sier samferdelsministeren.

– Hvor mange har gått og ventet?

– Jeg har fått mange meldinger fra mange som er utålmodige på dette. Jeg kan forstå den utålmodigheten, og er veldig glad for at vi da fra neste uke er i gang igjen, sier Hareide.