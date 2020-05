Victoria (18) ble ranet da hun skulle levere varen til Finn-kjøperen

Leder for forbrukertrygghet hos Finn.no, Geir Petter Gjefsen, er lei for å høre at Tveitan har hatt en slik opplevelse ved handelen via brukthandelsnettstedet.

– Det skal jo sies at de aller fleste handlene på Finn går for seg som de skal. Men dessverre så er det jo på Finn.no som ellers i samfunnet, at noen ikke klarer å oppføre seg, og det virker som hun dessverre har vært offer for en av de, sier Gjefsen til TV 2 og legger til:

– Men dette å bli ranet er det heldigvis ytterst sjelden at vi hører om, så det er jo noe jeg håper politiet prioriterer å se på.

Gjefsen forklarer at de fleste svindler-henvendelsene de får hos Finn.no, går på at noen utgir seg for å selge noe, eller at svindlere oppsøker brukere som har lagt ut en annonse i «ønsket kjøpt»-kategorien.

Han forteller samtidig at man per idag kun trenger en operativ epostadresse for å opprette en brukerkonto hos Finn.no. Likevel trengs ytterligere verifiseringssteg for enkelte typer annonser.

– Dersom man skal legge ut annonser for et risikoprodukt, er man nødt til å SMS-verifisere annonsen, og man blir kanskje nødt til å BankID verifisere brukerkontoen sin.

For å beskytte seg mot svindlere på Finn.no, har Gjefsen noen generelle råd som de bruker å gi til forbrukerne.

– I denne konkrete saken virker det som at hun har gjort mye riktig, men vært uheldig rett og slett. Generelt er rådene vi bruker å gi at man gjør undersøkelser rundt det man skal kjøpe eller selge, og den man eventuelt skal møte, sier Gjefsen og utdyper:

– Det er en del ting du kan gjøre, for eksempel kan man gå inn på den aktuelle Finn-profilen. Der vil kan kunne se hvor lenge brukeren har vært på Finn, og om denne brukeren har noen annonser ute. I tillegg kan man se etter adresse, brukerens navn og sjekke om dette stemmer med de tingene du får vite i meldingsutvekslingen.

Han nevner samtidig en spesifikk ting man kan se etter:

– Dersom brukeren er bank-id-verifisert, så vil det dukke opp et lite blått skjold med en hvit hake på. Det vil jo si at vi da vet bank-iden til den personen som har verifisert den brukerkontoen, sier Gjefsen.