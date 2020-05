Tirsdag i forrige uke ble Tom Hagen pågrepet av politiet da han var på vei til jobb.

Kort tid etter opplyste Øst politidistrikt på en pressekonferanse at de hadde siktet Hagen for drap eller medvirkning til drap på kona Anne-Elisabeth Hagen.

Undersøkte kumlokk

Hun har vært sporløst forsvunnet siden 31. oktober 2018.

De siste dagene har politiet gjennomført flere undersøkelser i og ved boligen til Hagen i Sloraveien på Lørenskog. De har blant annet undersøkt et kumlokk på eiendommen.

Torsdag formiddag har politiet slått til mot hytta til Tom Hagen på Kvitfjell.

PÅ PLASS: Flere biler fra politiet var torsdag på plass utenfor Tom Hagens hytte på Kvitfjell. Foto: Harald Jacobsen / TV 2

Det bekrefter påtaleansvarlig Haris Hrenovica hos Øst politidistrikt, ifølge lokalavisen GD.

Sperret av

Ifølge TV 2s reporter på stedet har politiet sperret av innkjørselen til Hagens hytte. Politiet foretar også undersøkelser med en 3D-scanner.

Lederen for politiets 3D-prosjekt i Kripos, Leif Riise, forklarer overfor NRK at en 3D-skanner brukes for å dokumentere et sted på millimeternivå.

– Etterforskere kan se på 3D-skanninger og gjøre seg kjent med åstedet. Det kan spesielt være viktig om det går tid, og ting endrer seg på stedet. Da har man åstedet på tidspunktet noe skjedde, sier Riise.

Fem biler på plass

Ifølge Dagbladet er det totalt fem biler på stedet. I tillegg til lokalt politi er det også personer med hvite heldresser på plass.

Lokalt politi har vært til stede ved hytta flere ganger de siste dagene. Da har det kun vært for å sjekke at alt er i orden med eiendommen.

