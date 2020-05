Etter flere uker på sidelinjen returnerer tippekupongen.

– Det var vemodig å stenge ned tipping. Tippekupongen har sine faste og trofaste fans, og det har vært nesten litt uvirkelig at Norsk Tippings eldste spill ikke har vært tilgjengelig, sier fagansvarlig for sportsspill i Norsk Tipping, Ole Morten Bratberg.

Midtukekupongen med kamper lørdager, er den som er åpnet for spill. Lørdag- og søndagskupongen er fortsatt ikke tatt i bruk.

Frykter ikke kampfiksing på Færøyene

Da koronaviruset satte en stopper for det meste av fotballen, var det likevel noen som fortsatte å spille. Svenske klubber valgte å spille treningskamper, og spillselskaper tilbydde spill på klubber som befant seg helt nede på syvende nivå.

Dette førte til at treningskampene for amatørklubbene ble hete spillobjekter, og omsetningen var på flere millioner blant spilleselskapene i ubetydelige treningskamper.

Flere av amatørspillerne skal også ha mottatt drapstrusler fra personer som ønsket å påvirke resultatene.

– Vi frykter ikke kampfiksing, men vi har øyene åpne, sier Bratberg til TV 2.

– Har dere gjort dere noen tanker om at det er lettere for en spiller som er semiproff eller amatør, som de fleste er på Færøyene, å bli fristet av store pengesummer?

– Ja, det er det nok. Erfaring internasjonalt peker i retning av at spillere som enten har dårlig betalt eller ikke lønn i det hele tatt, er oftere representert i kampfiksingssaker enn proffer med høy lønn. Samtidig tror vi at når hele fotball-verdens øyne er rettet mo Færøyene, så vil forsøk på kampfiksing bli oppdaget raskt. Vi tror de fleste som spiller på Færøyene er interessert i å fremstå så bra og seriøst som de kan.

– Det færøyske folket er ikke veldig materialistiske

Landslag og Brynespiller Rogvi Baldvinsson gjestet tidligere i uken TV 2s Premier League-podkast som for anledningen var en Færøyene-spesial.

Da han fikk spørsmålet om han fryktet kampfiksing var han klar i sin tale.

– Slik samfunnet er i dag er det verdt å ta det opp. Det kan komme til å skje, men jeg kan ikke tenke meg at folk fra Færøyene kaster seg på dette. Det er ikke veldig materialistiske folk, de er ydmyke. Jeg kan ikke tenke meg at det skjer, sa Baldvinsson.

Norsk Tipping har gjort sine grep for å hindre at det skal skje med grenser for maks innsats. Men det er lite de kan gjøre dersom det skulle skje.

– Med de grensene vi har og kun registrert spill, er det lite trolig at noen forsøker å fikse kamper, for deretter å bruke Norsk Tipping som spillaktør for å cashe inn. Vårt bidrag er ikke å tilby spill som kan være enkle å fikse, men vanskelig å oppdage. Utover det, er det neppe noe vi kan gjøre for å unngå kampfiksing på Færøyene. Det som er viktig er å gjøre det vi kan for å oppdage uregelmessigheter dersom det skulle oppstå, sier Bratberg.