I årets fire første måneder mistet 1803 trafikanter førerkortet på grunn av fartsovertredelser, viser tall fra Utrykningspolitiet. I samme periode i fjor var tallet 1534.

– UP-patruljene over hele landet har erfart flere grove fartsovertredelser, og spesielt i perioden det var lite trafikk på grunn av koronatiltak, uttaler UP-sjef Steven Hasseldal til TV 2.

At «sommerdekk-sesongen» er her og at hytteforbudet er opphevet, er to faktorer som påvirker trafikken, mener Hasseldal.

– Vi registrerer at noen trafikanter tråkker litt ekstra hardt på gasspedalen i disse tider, sier han.

730 tatt for rus

Samtlige UP-mannskaper er nå tilbake på veien etter å ha bistått politidistrikter med andre oppgaver i forbindelse med koronasituasjonen i mars og april.

På grunn av smittereduserende tiltak har det vært gjennomført færre promillekontroller den siste tiden. Likevel har politiet i løpet av april anmeldt nærmere 730 sjåfører for kjøring i ruspåvirket tilstand.

Flere anmeldelser gjelder annen rus enn alkohol.

– Trafikanter som er ruset, er én av hovedfaktorene som øker risikoen for trafikkulykker. Derfor ber vi innstendig om at alle trafikanter kjører rusfri, sier Hasseldal.

UP Vest:

Torsdag før 1.mai ble det i fartskontroller i hele UP-distriktet stanset 268 fartsovertredere, 6 førerkortbeslag. Dette er 25% flere overtredelser enn torsdag i forrige uke, men kun halvparten av førerkortbeslagene. Mer trafikk gikk dårligere plass til grov fart. — Utrykningspolitiet (@Utrykningspol) May 1, 2020

Trygg Trafikk er ikke fornøyd

Sju personer omkom i trafikken i april. Det er en stor nedgang fra samme måned i 2019, da 13 mennesker døde.

Trygg Trafikk mener likevel det ikke er noen grunn til å være fornøyd med tallene.

– Vi kan ikke utelukke at mindre trafikk har påvirket ulykkestallene. Men vi ser at ulykkestallene for april dessverre ikke er vesentlig lavere sammenlignet med de fem siste årene. Det var nok heller april i fjor som var en særlig stygg ulykkesmåned, uttalte seniorrådgiver Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk da tallene ble offentliggjort.