Myndighetene nekter å betale krav for omstridt fengselstilsyn

Siden oktober 2019 har penge-krangelen satt en effektiv stopper for all tilsynsvirksomhet i fengslene. I sentrum for krangelen står en ubetalt faktura på nærmere 850 000 kroner.

Nå har krangelen fått en foreløpig konklusjon.

– Da det ikke er fastsatt en øvre ramme for arbeid for tilsynsrådet og de (leder og nestleder) journ. anm) har forsøkt å oppnå avklaring fra region vest, kommer departementet til at det bør utbetales honorar for det antall timer som er oppgitt. Klagen tas etter dette delvis til følge, skriver justisdepartementet i sitt vedtak.

Satsen som myndighetene vil utbetale er dermed ikke i tråd med det kravet som advokat Sølvi Nyvoll Tangen har fremmet. Dette gjør at både leder og nestleder for tilsynsrådet region vest trekker seg med umiddelbar virkning. De vurderer også søksmål mot staten.

– Leder og nestleder vil orientere Sivilombudsmannen om saken. Det vil også bli vurdert om kravet på honorar skal forfølges videre rettslig, sier Nyvoll Tangen til TV 2.

Saken oppdateres

Stanset arbeidet i protest

Som TV 2 har fortalt i en rekke artikler, har virksomheten til tilsynsrådet for kriminalomsorgen på Vestlandet stått i en bitter strid med justisdepartementet. Tilsynsrådet skal sikre at innsattes rettigheter blir ivaretatt.

Når leder og nestleder nå trekker seg er det uvisst hvor langt tid det vil ta før tilsynsvirksomheten blir tatt opp igjen.

Uenigheten har handlet om hvor mye rådets leder og nestleder skal ha betalt for jobben de gjør. I snart syv måneder har arbeidet vært stanset, i protest mot at de ikke får betalt det de mener de har krav på.

Både advokatforeningen, opposisjonen på Stortinget og ansatte i fengselet har rettet sterk kritikk mot myndighetene i den fastlåste situasjonen.

Myndighetene har tidligere omtalt det som "uheldig" at tilsynsrådets virksomhet har vært innstilt i så lang tid. Sivilombudsmannen har ved flere anledninger tidligere påpekt at hensynet til de innsattes rettigheter ikke blir ivaretatt på en god nok måte.

Utgangspunktet for sakene har vært årsrapporten til tilsynsrådet, som TV 2 omtalte i april.

Raste i årsrapport

Ifølge årsrapporten har leder og nestleder, som begge arbeider i samme advokatfirma, fra første møte forsøkt å få avklart spørsmålet om honorering.

Etter en rekke e-poster, møter og telefoner, fikk de ikke noe svar på hvordan de skulle motta betaling for sine verv, skriver de. I august i fjor valgte de derfor å sende en faktura, hvor de baserte beløpet på den satsen de hadde tatt betalt, dersom de hadde utført sin ordinære jobb i advokatfirmaet de arbeider.

Dette beløpet mener Kriminalomsorgsdirektoratet at de ikke har krav på. I sitt brev skriver de at de legger til grunn at medlemmene i tilsynsrådet motta et personlig honorar, i tråd med satsene i Statens personalhåndbok. Videre at det å være medlem i tilsynsrådet er frivillig og skal utføres i tillegg til ordinært arbeid.

– Jeg ble mildt sagt provosert da jeg leste dette. Jeg mener det er underkommunisering og dårlig av oppdragsgiver å ikke formidle forutsetningene for oppdraget på en bedre måte. Dette har de aldri til oss. I tillegg mener jeg, basert på det arbeidet vi har gjort, at det er helt umulig å gjennomføre dette arbeidet utenfor arbeidstid, på fritiden, sa Nyvoll Tangen.