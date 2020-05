De siste dagene har VGTV-profil Mads Hansen (36) vært i ordkrig med blant andre tidligere Paradise Hotel-deltaker Carl Aksel Jansen (24), og Ex on the Beach-deltaker Mario Riera (22), som trosset restriksjonene fra myndighetene og dro på fest. Det finner ikke Hansen seg i.

Nå har VGTV-profilen tatt steget videre og betaler én krone til veldedighet, fra egen lomme, for hver person som slutter å følge profilene deres på Instagram.

– For hver følger disse totalt sett går i minus fra i dag og ut mai donerer jeg én krone til Rett Fram Opplevelser, skrev Hansen på Instagram i går kveld med et bilde av Riera og Jansen sine følgertall.

Rett Fram Opplevelser er en veldedig organisasjon som jobber med barn og unge i vanskelige livssituasjoner.

Blir dyrt

Potensielt sett kan det bli dyrt for Hansen om alle gjør som han ønsker, da kan han ende med å måtte betale 150.000 kroner.

Til nå er det over 10.000 personer som har gjort slik Hansen ønsker.

– Det har allerede blitt dyrt for meg, så hvis ikke de får mange nye følgere i mai, så blir det dyrt, forteller Hansen.

– Men jeg er en mann av mitt ord, så om det ender opp med 150.000 kr så betaler jeg, fortsetter han.

Vil ikke være grunnen til at de får følgere

Hansen mener at ved å utlevere de på nett så ender det ofte med at de får flere følgere.

– Hvis jeg mener noen gjør noe kritikkverdig, så ender det med at de får flere følgere. Jeg mistenker at de verdsetter mange følgere og at de tenker de kommer vinnende ut av det hvis de gjør noe dumt, forteller han.

Landslagsspillerne i fotball Alexander Sørloth, Anders Trondsen og Ole Selnæs er noen av dem som støtter Hansen.

– Ja, nå er vi fire personer da, så fire kroner per følger, det er ca. 40.000 kr til nå. I tillegg har det kommet inn 40.000 på «Spleis», forteller han.

Det går til en god sak

PARADISE: Carl Aksel Jansen ble kjent via Paradise Hotel Foto: Paradise Hotel

God kveld Norge har vært i kontakt med Carl Aksel Jansen. Han forteller at han ikke er bekymret for Hansens «angrep».

– For min del så holder jeg på med musikk. Antall følgere er ikke det som er viktig, de som vil slutte å følge meg gjør det, og de som vil følge meg gjør det. Det som er bra oppi dette her er at det går til en god sak, så det er bra, forteller Jansen.

– Hvis én krone per følger går til veldedighet så støtter jeg dette, avslutter han.

På spørsmål om Hansen mener dette er dårlig gjort overfor mennesker som lever av høy følgeskare svarer han:

– Alle kan gjøre feil, men disse har gjort dette flere ganger, derfor får jeg ikke dårlig samvittighet overfor disse her, avslutter han.

God kveld Norge har ikke fått tak i Riera etter gjentatte forsøk.