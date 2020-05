10. april kom første dødsfall på Metodisthjemmet i Bergen. Ingen norske sykehjem er blitt rammet hardere enn dette sykehjemmet i Bergen som drives av Metodistmenigheten.

I alt 16 av 46 beboere er døde som følge av påvist covid-19 ved Metodisthjemmet i Bergen.

Drev forsvarlig

Torsdag kom tilsynsrapporten som slår fast at metodisthjemmet har drevet forsvarlig ut fra situasjonen.

– Situasjonen har vært spesiell. Denne pandemien har vært en nasjonal krise. Ingen av oss klarte å forutse hvordan dette ville spre seg og hva som var de rette tilakene, sier fylkeslege Helga Arianson til TV 2.

Gammel bygningsmasse, svært mange ansatte i karantene og dårlig testkapasitet var avgjørende for den alvorlige situasjonen som Metodisthjemmet i Bergen havnet i etter covid-19-utbruddet, er konklusjonen i tilsynsrapporten.

Dårlige rammevilkår

«Vi konkluderer med at den alvorlige situasjonen ikke ble håndtert i strid med krav til forsvarlig drift, men peker på klare forbedringsområder både i og utenfor sykehjemmet.», heter det i rapporten.

– Vi har påpekt at rammevilkårene for Metodisthjemmet var dårlige. Og at det var en vesentlig grunn til at utbruddet fikk et så stort omfang som det fikk, sier Arianson.

– Hvem har ansvar for de dårlige rammevilkårene?

– Det er ulike steder ansvaret for dette ligger, i denne sammenheng har vi ikke gått så langt at vi har fordelt ansvaret for dette i denne rapporten, svarer Arianson.

– Var det mulig å lage bedre planer slik at en kunne unngått det store antallet døde?

– Det kan jeg ikke svare på nå, sier Arianson.

– Mener du at ingen kan stilles til ansvar her og at dette var umulig å unngå?

– Jeg tror ikke at vi kan unngå at smitte kommer inn i sykehjem, jeg tror ikke det er noen å klandre for at dette kom inn i dette sykehjemmet, svarer Arianson.

Tre faktorer

Fra tilsynet er det spesielt tre faktorer som har vært avgjørende:

· En eldre bygningsmasse som vanskeleggjør tiltak for å avgrense smittespredning sammenlignet med moderne sykehjemsbygg.

· Svært mange, på det meste 54 ansatte, måtte i karantene og isolasjon i samme tidsrom. Dette medførte innleie av et høyt antall vikarer som fikk avgrenset opplæring.

· Da smitteutbruddet ved Metodisthjemmet oppstod, var testkapasiteten lav og kriteriene for hvem som skulle testes strenge. Dette førte til at smitte var vanskelig å avdekke.

Tilsynsrapporten konkluderer med at sykehjemmet fulgte råd om smitteverntiltak der de kunne og tilpasset disse til lokale forhold:

"Vi har i vår vurdering kommet til at sykehjemmet ikke har brutt kravet til forsvarlig drift. Dette gjelder selv om det i en slik krise vil være enkelthendelser som ikke er optimale, som eksempelvis feil bruk av smittevernutstyr."