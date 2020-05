Gir tydelig beskjed til alle nordmenn: – Blir sjokkert når jeg ser enkelte kunder

– Da er det nok noen banker som vil tenke at de bare setter ned renten med 0,25 prosentpoeng, selv om det egentlig er rom for å sette ned mye mer. Bankene kan argumentere med at de har satt ned med det samme som Norges Bank, så det er beleilig for bankene, sier Kvadsheim.

Han mener særlig de bankene som valgte å sette ned boliglånsrentene med 0,85 prosentpoeng da styringsrenten ble redusert med 1,25 prosentpoeng, bør komme med et betydelig rentekutt nå.

– Et rentekutt på 0,5 prosentpoeng hadde vært rimelig å forvente. Bankene kan argumentere med at innskuddsrentene er så lave at boliglånsrentene ikke kan gå så mye lenger ned, men uansett hvordan du regner kommer du ikke bort fra at bankene tjener mer på oss. Det er kanskje ikke helt musikalsk i den perioden vi er inne i, sier Kvadsheim.

Kort tid etter Norges Banks avgjørelse torsdag varslet Danske Bank at de kutter sine boliglånsrenter med 0,40 prosentpoeng.

– Godt betalt for en telefon til banken

Så hva skal du gjøre for å sørge for at du ikke betaler for høye renter på boliglånet ditt? Kvadsheim har noen enkle råd du bør følge.

– Jeg blir sjokkert når jeg ser kunder i enkelte banker med rente på 2,45 prosent på et vanlig boliglån. Det finnes mye lavere renter. Det folk bør passe på nå er at de har boliglånsrenter langt under 2 prosent, sier Kvadsheim.

Han understreker viktigheten av å sørge for at du blir med på hele rentekuttet banken din varsler, ved at du sjekker hvilken renteendring akkurat du får. Flere banker driver med individuelle boliglånsrenter til ulike kunder.

– Det er svært enkelt å sammenligne banker og lån, og det er svært enkelt å bytte bank. For et boliglån på tre millioner, som er nokså vanlig i dag, kan du spare 6000 kroner i året om du får ned renten med bare 0,2 prosentpoeng. Det er altså 500 kroner i måneden, som er godt betalt for å ta en telefon til banken, sier Kvadsheim.

– Følg banken med argusøyne

Hans Andreas Limi (Frp) i finanskomiteen på Stortinget mener folk nå bør følge nøye med på banken sin.

Stortingsrepresentant Hans Andreas Limi i Fremskrittspartiet. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Når Norges Bank kutter styringsrenten til historisk lave 0 prosent, forventer jeg at bankene også følger dette opp. Lavere styringsrente er ikke til for å bedre bankenes utlånsmarginer, men for å gi privatpersoner og bedrifter lavere renter. Det trengs virkelig i den situasjonen vi nå står i, sier Limi.

Han mener bankene var sene i vendingen ved forrige kutt i styringsrenten, og synes det er betimelig å stille spørsmål ved om bankene har kuttet så mye i boliglånsrentene som kuttet i styringsrenten og fallet i pengemarkedsrentene tilsier.

– Jeg vil på det sterkeste oppfordre folk til å følge bankene sine med argusøyne. Bruk Finansportalen, gå i forhandlinger med banken din, og om banken ikke følger opp; bytt bank, råder Limi.