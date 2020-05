I vinterens sesong av datingprogrammet Love Island på TV 2, fant Thammy Dias (29) og Nathan «Nate» Kahungu (24) kjærligheten.

Inne i villaen fortalte de at de elsket hverandre, og da de kom hjem fra innspillingen i Argentina for to og en halv måned siden, ble de kjærester.

Nå kan realitydeltakerne bekrefte overfor TV 2 at forholdet er over.

– Jeg er veldig glad i Nate, men vi fant ut at vi passer bedre som venner, sier Dias på telefon til TV 2.

Hun forteller at forholdet har vært over i noen uker og at de ble enige om å gjøre det slutt.

– Jeg elsker ham som den personen han er, og jeg kommer alltid til å være der for ham om han ønsker det. Men da vi kom ut fra Love Island, så ble det slik at vi fant ut at den kjærligheten vi har er vennskapelig, sier hun.

– Det er bare kjærlighet fra min side, og vi er gode venner. Jeg unner ham det beste, og om det ikke blir oss i fremtiden, så håper jeg at han finner en fantstisk bra dame, legger hun til.

Kahungu bekrefter bruddet overfor TV 2, men han ønsker ikke å gi en ytterligere kommentar.

Korona-smittet

TV 2 har tidligere skrevet om at Dias var koronasmittet. Nå kan hun fortelle at hun endelig er symptomfri og friskmeldt.

– Jeg fikk beskjed fra legen i går om at jeg er friskmeldt og kan gå ut igjen. Da dro jeg til familien min i Larvik med en gang. Jeg er overlykkelig for at jeg kan gå ut igjen, etter å ha vært inne i syv uker. Det er egentlig det jeg konsentrerer meg om nå – å være hjemme med familien og besøke venner igjen, sier hun.

Når koronakrisen er over, planlegger hun å vende tilbake til hverdagen, hvor hun jobber som resepsjonist på dagtid og flammeblåser på kveldstid.

Dias har tidligere fortalt at hun og Kahungu ble samboere etter Love Island-innspillingen, og de var i isolasjon og karantene sammen i hennes leilighet da hun var syk. Hun mener at det ikke er koronakrisen sin feil at det ferske forholdet tok slutt.

– Jeg skal ikke skylde på koronaviruset. Det var ikke det som ødela forholdet, sier hun.

Angrer ikke

29-åringen forteller at hun ikke er klar for å begynne å date igjen med det første.

– Jeg tar det rolig og skal nyte min tid alene. Jeg skal konsentrere meg om meg selv, meditere og være med familien og venner, sier hun.

Til tross for at Love Island-oppholdet ikke førte til den store kjærligheten for hennes del, så angrer hun ikke på realitydeltakelsen.

– Jeg er veldig glad for at jeg ble med. Jeg har lært mye om meg selv, hva jeg ønsker i et forhold, og hvordan jeg skal kommunisere med venner, familie og en kjæreste. Jeg er kjempeglad for å ha møtt Nate, og det vi hadde der og etter innspillingen var fantastisk. Jeg setter utrolig stor pris på det, og det er minner for livet, sier hun.