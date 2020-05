Spanske La Liga og TV 2 har inngått en attraktiv femårsavtale som sikrer mediehuset rettighetene til samtlige 380 kamper hver sesong, fra høsten 2021.

– Selv i koronakrisen er det viktig å tenke langsiktig for å sikre det beste innholdet på TV 2s plattformer. Dette er en eksklusiv avtale for en av de aller viktigste fotballrettighetene i markedet. Med lag som Barcelona og Real Madrid, samt spillere i verdensklasse; Lionel Messi og vår egen Martin Ødegaard i sentrale roller, blir dette en spennende liga å følge i årene som kommer, sier sjefredaktør og administrerende direktør Olav T. Sandnes i TV 2.

Kampene fra La Liga vil bli vist på TV 2s ulike kanaler og plattformer, men det er ennå ikke avklart i detalj hvor og hvordan kampene vil sendes.

– Spansk fotball - og da spesielt juvelen La Liga - har et stort potensial som ennå ikke er tatt ut i Norge. Vi gleder oss til å bygge denne rettigheten med kunnskap og lidenskap. Vi har en svært motivert redaksjon som gleder seg til å ta fatt på en ny utfordring. La Liga representerer nye, spennende muligheter i årene som kommer, og vi har ambisjoner om å løfte interessen for spansk fotball til nye høyder. Det fortjener en så fascinerende og attraktiv rettighet, sier sportsredaktør Vegard Jansen Hagen i TV 2.

TV 2 sender inneværende sesong maksimalt tre kamper per runde fra La Liga, i samarbeid med Strive/IMG. I disse dager er kamper også i denne serien utsatt på ubestemt tid. Den nåværende avtalen gjelder ut sesongen 2020/2021. De neste to årene vil norske seere finne nær all attraktiv fotball hos TV 2; UEFA Champions League, norsk landslagsfotball, UEFA Euro 2020, spanske La Liga, engelske Premier League, samt UEFA Europa League neste sesong.