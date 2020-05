Jubler etter 17.mai-nyhet: – Jeg må kaste meg rundt og sende ut invitasjoner

Det betyr at det kan være mulig å avholde et arrangement på 17. mai hvor opptil 50 personer samles.

Onsdag åpnet ølkranene i Oslo etter å ha vært stengt i seks uker, så det vil også være mulig å ferie med et glass bobler på et serveringssted.

Fullt hus

En annen som ser fram til å feire nasjonaldagen, er Bjørgulv Vinje Borgundvaag. Han og ektemannen Paul Morgan Borgundvaag Vinje pleier å ha fullt hus fra morgen til kveld 17. mai.

FEIRING: Bjørgulv Vinje Borgundvaag og ektemannen Paul Morgan Borgundvaag Vinje inviterer til åpent hus hver 17. mai. I år blir ikke huset like fullt. Foto: Privat

Da blir det servert jordbær, is, pølser, mineralvann og andre bobler. I år blir det en helt annen feiring.

– Vi har hatt lyst til å invitere venner og kjente som vi pleier, men vi har ikke turt å gjøre det, fordi vi ikke visste hva som blir lov, sier Borgundvaag til TV 2.

Tidligere år har 40 til 50 personer vært innom huset deres i Oslo i løpet av nasjonaldagen, hvor venner i ulike situasjoner og aldre har kommet og gått. Tradisjonen har også vært å få med seg et korpsarrangement.

Hvordan feiringen blir i år, er fortsatt uvisst.

Borgundvaag håper myndighetene ikke er mer forsiktige med å oppheve reglene enn de må.

– Jeg håper det blir lagt en ramme der vi kan møte mennesker fysisk og treffes, men vi har forståelse for at smittevernhensyn må tas. Norge er en ganske ung nasjon, og jeg tror det er viktig at mennesker kan møtes 17. mai for å ivareta tradisjonene vi har, sier han.

– Veldig hyggelig med 20 også

At det åpnes opp for at 20 personer skal kunne møtes, og ikke bare fem, har mye å si for Borgundvaag.

– Vi kan ikke invitere så mange som vi pleier, man det blir veldig hyggelig med 20 personer også. Det følger vel med noen avstandsbegrensninger, men det har vi plass til når hagen kan brukes, sier han.

17. mai er for Borgundvaag ikke bare en nasjonaldag, han har også bursdag den dagen. I år skal 45 år feires.

– Det er veldig hyggelig å ha bursdag den dagen. Jeg har alltid fri på bursdagen, og alle sier gratulerer. Det er mulig at de glemmer at jeg har bursdag, men det er ikke så farlig, sier han.

Lave smittetall

De første lettelsene ble offentliggjort 7. april. I ukene etter har barnehager, 1. - 4. skoletrinn, frisører og hudpleier kunnet åpne igjen. Torsdag ble det kjent at også all trafikkopplæring blir gjenopptatt.

Hytteforbudet ble også opphevet selv om det fortsatt er en generell anbefaling å holde seg i sin egen kommune.

Til tross for at vi er i gang med å åpne samfunnet, har smittetallene fortsatt å holde seg lave. En undersøkelse FHI har gjort på koronaviruset viste at to av hundre har antistoffer mot koronavirus. Det tyder på at en liten del av befolkningen har vært smittet.

I tillegg er smittetallet R, som viser hvor mange personer hver koronasmittet har smittet videre, torsdag redusert til 0,49.

Tar forholdsregler

Selv om invitasjonene allerede er på vei ut fra Bjelland til vennene i Bergen, er hun klar på de må ta visse forholdsregler under feiringen.

– Vi kommer til å være ekstra forsiktig når alkohol er innblandet. Det er for eksempel viktig at vi ikke deler glass og at vi holder god avstand til hverandre. Samtidig vil vi ta forholdsregler med tanke på hygienen og har antibac tilgjengelig, sier hun.

Vennegjengen planlegger også å holde seg unna sentrum hvor det er fare for trengsel.

At 20 personer kan være sammen gjelder både innendørs og utendørs. Regelen forutsetter fortsatt at personer kan holde én meters avstand av smittevernhensyn.

Utfordringene med smittevern tar derimot Bergens-jenta på strak arm. Hun er mest lykkelig over at man ikke lenger trenger å tenke over hvilke av vennene som skal inngå i «femregelen».