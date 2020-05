Tidligere denne uken kom nyheten om at kinesiske BYD skal etablere seg i Norge. Vi blir det første markedet i Europa for merket, som i starten skal selge den elektriske SUV-en Tang.

Nå er det også klart at BYD har fått offisiell importør i Norge. RSA er allerede importør for blant annet Suzuki og elektriske varebiler fra Maxus, nå får de også BYD inn i porteføljen sin.

– Vi er glade for å kunne annonsere starten på et spennende samarbeid mellom våre to selskaper, sier Frank Dunvold, administrerende direktør i RSA.

Kommer med flere biler

– Historien til BYD er utrolig, og forskjellig fra alle andre produsenter. BYD er det eneste “ekte” mobilitetsselskapet på markedet som produserer innovativ batteriteknologi, så vel som batterielektriske kjøretøy som personbiler, varebiler, lastebiler, busser og Skyrail/monorail-løsninger, sier Dunvold, også kjent som en av norsk bilbransjes mest entusiastiske sjefer.

BYD og RSA forteller at de har utviklet en komplett strategi for bilsalg, ettermarked og delesalg, for et bredt utvalg av nye produkter. Først ut er altså den elektriske SUV-en BYD Tang i tillegg til en varebil, en 7,5 tonns lett lastebil, en 19 tonns lastebil og en terminal-traktor. Alle er 100 prosent utslippsfrie, full-elektriske kjøretøy med batteriteknologi fra BYD.

Nytt bilmerke: Norge får verdens første butikk

Tang er en voksen SUV, den kommer også med 4x4.

520 kilometer rekkevidde

– RSA har vært i dialog med BYD siden 2014. Etter å ha hørt merkets ambisiøse planer for personbiler, varebiler og e-Trucks-utvalget, er det tydelig at BYD er et merke som perfekt møter den økende etterspørselen etter rene, nullutslipps-kjøretøy. Norge er verdens mest elektrifiserte bilmarked, BYD er et perfekt merke for oss, og vi ser frem til å utvikle dette spennende samarbeidet videre, sier Dunvold, i en pressemelding.

BYD Tang med firehjulstrekk leverer 520 kilometer rekkevidde etter den gamle NEDC-målemetoden.



Dette er for øvrig også en av verdens meste solgte bilmodeller som ladbar hybrid. Den full-elektriske versjonen blir spydspissen i BYDs vekstambisjon i Europa.

Dette bilmerket har du neppe hørt om

Slik ser det ut innvendig. Også BYD satser (ikke overraskende) på en stor skjerm i midtkonsollen. Herfra styres det aller meste av funksjoner.

Over 750.000 biler i året

I november 2019 annonserte BYD sine planer for å tilby elektriske lastebiler i Europa innen utgangen av 2020, med merkekjennskap som nyter godt av firmaets allerede veletablerte tilstedeværelse i flere europeiske bussmarkeder.

BYD har solgt over 750.000 biler i året, og har vært verdens største produsent av ladbare biler seks år på rad. Det globale salget av BYD sine elektriske varebiler og lastebiler har økt år for år siden introduksjonen i 2013. I Europa har BYD solgt over 1.300 eBusser i alle store markeder på kontinentet.

PS: Brooms lesere har allerede stiftet bekjentskap med BYD Tang. I fjor høst publiserte vi bilder av den, tatt av bilentusiasten Tord Deildok (27) i Drammen. Han kom over bilen der, på norske prøveskilter.

