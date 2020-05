Forsvinner fra TV-skjermen: – Minner om kjærlighetssorg

Marte Spurkland og Helsekontrollen har siden høsten 2016 gått helseindustrien etter i sømmene, avdekket kritikkverdige forhold og stilt useriøse aktører til veggs.

I forrige uke ble det imidlertid kjent at Helsekontrollen, og dermed også Spurkland, har hatt sin siste sending.

– For meg minner det om kjærlighetssorg. Jeg har hatt et sterkt og oppslukende forhold til denne jobben i fire år, og har stått i det i gode dager, som da vi vant Gullruten, og mer nervepirrende dager, sier hun, og refererer spesielt til da Helsekontrollen ble saksøkt for 70 millioner.

Samler forbruker-stoff

På programmets Facebook-side informeres seerne om at Helsekontrollen som eget konsept vil forsvinne, og at helserelaterte saker vil havne inn under et større TV 2 hjelper deg til høsten.

– Vi samler nå alle som jobber med forbrukerjournalistikk i TV 2 under én fane, nemlig TV 2 hjelper deg. Fra høsten blir tester og avsløringer om både helse og mat med i TV 2 hjelper deg-sendingene, sier programredaktør i TV 2, Kathrine Haldorsen.

Hun understreker samtidig at Spurklands jobb har vært svært viktig for både TV 2 og landets forbrukere.

– Marte har gjort en fantastisk innsats når hun har stått i bresjen for TV 2 og alle norske forbrukere mot aktører som lover for mye. Den innsatsen har ført til både Gullrute og seier i en krevende rettssak der Helsekontrollen og TV 2 fikk medhold mot en stor helsekost-produsent. Men ikke minst har flere hundre tusen norske forbrukere blitt klokere når de velger hva de skal bruke pengene sine på, sier Haldorsen.

– Stolt over det vi har fått til

Spurkland forklarer at dette har ligget i kortene en stund, og at det derfor ikke kom som noen overraskelse at Helsekontrollen var inne i sin siste sesong.

Selv om hun synes det er vemodig å gi slipp, velger Spurkland å se positivt på det hele.

– Nå som det er slutt er det tomt og rart. Men samtidig fint – fordi jeg er stolt over det vi har fått til, og fordi jeg tror det venter nye, bra ting der fremme, forteller hun.

Har flere ting på gang

Uten å ville si noe konkret om hvor veien går videre, røper Spurkland at hun har flere ting på gang, samt at hun vet hva hun gjerne vil gjøre mer av fremover.

– Jeg kunne jo tenke meg å gjøre mer TV. Nå har jeg vært i forbrukerverdenen i fire år, så det er kanskje ikke det jeg skal gjøre akkurat nå, men jeg liker veldig godt å jobbe i TV. Også kunne jeg tenke meg å jobbe mer med podcast også. Jeg elsker podcast! Dessuten har jo skrivingen gitt mersmak, forteller hun.