Basert på den digre SUV-en Q8, har Audi sin RS-avdeling gjort store grep med bilen.

Under panseret har de montert VW-konsernets velkjente V8-er på 4 liter. Med doble turboer, leverer den brutale 600 hk og 800 Nm.

Dette sammen med en lynrask girkasse, og et godt avstemt understell, gjør faktisk nye RS Q8 til verdens raskeste SUV rundt den legendariske racerbanen Nürburgring i Tyskland.

SUV-en er til og med fem sekunder raskere enn Lamborghini Urus. Det forteller litt om hvilket beist Audi har skrudd sammen her.

Mye vil ha mer

Enn så lenge har ikke Audi sluppet noen Performance-utgave av nykommeren. Det betyr at det foreløpig «kun» finnes én versjon fra Audi.

Men dersom du skulle ønske enda litt mer effekt, så har det tyske tuningselskapet Manhart løsningen for deg. De har drevet med tuning og optimalisering av biler i over 30 år, og har de siste årene også gjort flere Audi-prosjekter.

Sist ut er RS Q8, som har fått et brutalt løft.

Audi har flere spennende RS-modeller på gang. Men målt i rene ytelser er det ingen som matcher denne Manhart-utgaven.

900 hk

Med nye og kraftigere turboer, samt en software-oppdatering av motoren, yter 4-literen nå 900 hk og spinnville 1.080 Nm. Det er nøyaktig 200 hk og 280 Nm mer enn originalen.

På grunn av den solide effektøkningen er også girkassen oppgradert. Endringer finner vi også på eksosanlegget. Her loves det et brautende lydbilde – i motsetning til originalen som er nedtonet på grunn av strenge EU-krav til lyd. (Dette kravet gjelder ikke dersom man kjøper eksosanlegg fra en tredjepart).

Demperne på bilen er også nye, for å gjøre kjøreegenskapene enda et hakk hvassere. I tillegg til at bilen blir noe stivere, senker de SUV-en med 30 millimeter.

Originalt klarer bilen 0-100 km/t på 3,8 sekunder. Manhart har ikke gått ut med hva den oppdaterte utgaven klarer sprintøvelsen på.

Svindyr

For å matche effekten i nye RS Q8, har bilen fått flere nye designelementer. I front finner vi en helt ny frontfanger. Bak er en ny diffusor på plass, med fire digre utblås.

Hekken toppes bokstavelig talt av en lite diskré takspoiler, som sladrer om at dette langt i fra er en standard RS Q8. Og bare for å understreke dette, leveres bilen med gulldetaljer både eksteriørt og på innsiden.

Manhart opplyser at de kun vil lage 10 eksemplarer av RQ 900 – som de kaller bilen. Og prisen blir akkurat som ventet; svindyr. I Norge koster RS Q8 fra 1,8 millioner kroner. Med 900 gamp og Manhart-optimalisering, øker prislappen til solide 280.000 euro, som tilsvarer rundt 3,1 millioner kroner.

Skal du ta den helt ut, velger du denne fargekombinasjonen.

