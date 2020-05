Svinekjøtt, grønnsaker og ris – alt i en form - inn i ovn. Ønsker du en vegetarrett kan du bytte ut svinekjøttet med for eksempel bønner.

Dette trenger du:

400-500 g benfrie nakkekoteletter

6 dl hurtig ris (koketid ca 20 minutter)

1 ts gurkemeie

1 ts røkt paprika

½ ts malt spisskummen eller malt koriander (kan erstattes med urtekrydder)

Grovmalt pepper

1 ½ ts salt

6 dl grønnsaks kraft/buljong

1-2 fedd hvitløk

3-4 vårløk

2 paprika (gul/oransje og rød)

2-3 dl frosne erter

Slik gjør du:

Varm stekeovn til 200 grader. Del benfrie nakkekoteletter opp i fingertykke strimler. Ha risen i et dørslag og skyll godt under rennende kaldt vann. Fordel risen i et ildfast fat. Rens og del paprika i strimler og skjær vårløk i ringer og fordel over risen. Varm opp buljong/kraft. Bland sammen krydder og salt. Rør/visp halvparten av krydderiene og finhakket hvitløk ut i kraften/buljongen og hell over ris og grønnsaker. Vend lett om. Legg over strimler med nakkekoteletter. Dryss over resten av krydderne.

Sett formen i varm stekeovn på nederste rille og stek i 35-45 minutter til risen er mør og kjøttet gjennomstekt. Fyll eventuelt på grønnsakskraft/buljong eller vann blandet med litt eplemost under steking, slik at det ikke koker tørt.

Tips:

Server eventuelt med en dressing laget med yoghurt eller rømme, smakt til med litt sitronsaft, salt, pepper og sennep/ravigottesaus eller sweet chili saus eller ketchup.