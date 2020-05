Dench skal pryde forsiden av Vogues juni-utgave.

Redaktør Edward Enninful beskriver henne som en av Storbritannias mest elskverdige borgere.

– Dronning

På instagram skriver Enninful følgende:

«Jeg klarer ikke å uttrykke hvor fornøyd jeg er med at Judi Dench, en dronning uten like, kjent fra både TV-skjermen og teaterscenen, skal være stjerna på vårt Vogue-cover i en alder av 85.»

Redaktøren bekrefter deretter at dette er den eldste forsidepiken magasinet har hatt gjennom tidende.

Britiske Vogue ble utgitt for første gang i 1916. Magasinet blir solgt i en rekke land, deriblant Italia, Spania, Tyskland, Hellas, Russland, Ukraina, Australia, Mexico, Japan, Kina, Taiwan, Korea, Tyrkia, India, Brasil og Portugal.

Stor fanskare

Dench ble tildelt Oscar for beste kvinnelige birolle under Oscar-utdelingen i 1999, for rollen som dronning Elisabeth I i «Shakespeare in Love».

For den yngre garde, er hun trolig mest kjent for rollen som M i James Bond-filmene med Daniel Craig i tittelrollen.

Den siste James Bond-filmen hun hadde en sentral rolle i, ble «Skyfall» i 2012. Hun var dermed M fra 1995 til 2012, helt til Ralph Fiennes tok over den ikoniske rollen.

I et utdrag av intervjuet på Vogues nettsider, snakker hun blant annet om Harvey Weinstein. Hun har spilt i flere filmer produsert av ham, deriblant nevnte «Shakespeare in Love».

Snakker om seksuell trakasering

Weinstein ble et av de mest kjente navnene i #metoo-bevegelsen, og i år ble han dømt til 23 år i fengsel for å ha begått seksuelle overgrep mot to kvinner.

Utenlandsk presse har tidligere skrevet at Dench har forsvart arbeidet hans, også etter skandalen.

I intervjuet med Vogue understreker 85-åringen at hun føler med kvinnene som opplevde seksuelle overgrep.

– Mine sympatier går til alle som har gått gjennom en slik opplevelse.

Da hun ble spurt om hun selv har opplevd seksuell trakassering i Hollywood, kunne hun avkrefte det.

– Nei. Ikke noe jeg ikke var i stand til å takle.