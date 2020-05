– Jeg vil si ha det før alle spres med vinden

Selv om det er en gladnyhet om alle får begynne på skolen før sommeren, mener organisasjonen at skolen står overfor store utfordringer.



Ettersom smitteveilederen kreves at klassene deles opp i mindre grupper, setter hun spørsmål ved om skolen klarer å tilby nok kvalifiserte lærere.

– Vi må heller ikke glemme elevene som er i risikogruppen, og som ikke kan komme tilbake. De må også kunne få god faglig oppfølging hjemme og kjenne at de også er en del av det sosiale samværet, sier hun.

Frykter oppblussing

Selv om mange er positivt innstilt til at flest mulig elever skal få begynne på skolen igjen, er også noen bekymret.

Bjørg Marit Andersen, som er tidligere smittevernoverlege ved Oslo universitetssykehus, mener at smittetallet fortsatt er for høyt til at vi bør gjennomføre en fullstendig åpning.

TOMT: Klasserommet på Nordstrand Steinerskole stod tomt fra 12. mars. Seks uker senere, den 27. april, åpnet skolene over hele landet for elever fra 1. til 4. trinn. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Jeg tenker at vi har for mange nysmittede enda. Vi bør i hvert fall være under ti nye smittede per døgn før vi åpner opp mer. Vi har heller ikke god nok testing og smittesporing, og smittevernutstyr er det også mangel på. Jeg frykter at konsekvensen kan bli at vi får en viss oppblussing, sier hun.

– Hva tenker du at man bør gjøre for å sikre smittevern i skolen?

– I skolesystemet må det være rikelig med plass og rikelig med luft for å senke faren for smitte. Skolene klager allerede over plassmangel. Jeg er redd for at det blir for tett. I både barnehager og skoler vil myndighetene at personalet selv skal rengjøre, men det må rengjøres profesjonelt. Vi må få inn profesjonelle renholdere som kan sikre miljøet, sier hun.

Berømmer skoleopplegget

Midttun Tobiassen forteller at han spent på torsdagens endelige avgjørelse og at han trolig følge pressekonferansen hjemmefra.

SPENT: Herman Midttun Tobiassen skal følge pressekonferansen. Foto: Privat

Selv om han er ivrig etter å komme tilbake til skolen, berømmer han lærerne ved Ullern videregående skole for at de har hatt et godt opplegg under koronakrisen.

– Det var krevende å omstille seg i begynnelsen ettersom vi måtte bli vant til en annerledes hverdag. Lærerne derimot omstilte seg kjempefort og innførte et opplegg som har fungert. Vi har hatt virtuelle skoletimer, og jeg føler at jeg har lære mye, sier han.

Uavhengig av om avgangselevene får komme tilbake igjen til skolen før sommeren, har Kunnskapsdepartementet trygget alle elevene om at de likevel skal få vitnemål.

– Jeg har derfor ikke vært bekymret. Det viktigste har vært å gjøre det bra i fagene og sørge for å ikke få så mye fravær, sier Midttun Tobiassen.

Disse avgjørelsene kan tas i dag Avklaringer rundt 17. mai-feiringen.



Nye råd for hvor mange som kan samles hjemme og i parken. I dag er rådet maks fem personer.



Ny info om hva som skjer med elevene i 5. til 10. klasse og videregående skoler, som fortsatt er hjemme fra skolen.



Avklaring om toppfotballen, barnefotball og annen kontaktidrett.



Avklaringer rundt mulig åpning av fornøyelsesparker.



Svar om treningssentre er også ventet i løpet av uka.



Beslutning om utreiseforbudet for helsepersonell. Kilde: NTB

Skal åpnes i to etapper

På pressekonferansen torsdag er temaet den gradvise gjenåpningen av landet. I tillegg til avgjørelser vedrørende skolen er det ventet at det kan komme avklaringer for idretten, 17. mai-feiringen og for treningssentre.

Ifølge NTB skal Norge gjenåpnes i to etapper.

Det betyr at én bolk kan komme torsdag, mens den andre hovedbolken er ventet i juni.

– Vi skal lage en helhetlig plan, som er en tidsplan fram til sommeren hvor vi har ambisjoner om å åpne mest mulig, men med veldig tydelige smittevernsråd, sa statsminister Erna Solberg til NTB.