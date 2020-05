– 13,5 meter, det er et godt voksent dyr. Denne har kanskje dødd for en måned siden, sier Audun Rikardsen, professor ved Institutt for arktisk og marin biologi ved UiT.

Professoren inspiserer et hvalkadaver som har blitt skylt i land på Tussøya i Tromsø kommune.

Elleve døde hvaler

Knølhvalen var den ellevte som ble skylt i land i Nord-Norge i april. Foreløpig er det ingen som vet nøyaktig dødsårsak, og antallet bekymrer forskerne.

– Det er litt rart. Det kan ha mange årsaker. Det kan ha naturlige forklaringer også, men at det er så mange på så kort tid er uansett litt bekymringsverdig, sier Rikardsen.

En teori forskerne jobber med, er at giftige alger har tatt livet av hvalene.

Alger kan ha skylden

Normalt sett ville man antatt at hvalene ble fraktet med havstrømmene sørfra. Men meteorologiske data viser at hvalene har drevet inn fra det åpne havet.

Ute i havet kan hvalene ha fått i seg en dødelig mengde med giftige alger.

– Det er absolutt en mulig løsning som er kjent fra andre steder i verden, sier Sintef-forsker Mathilde Skogen Chauton til TV 2 Nyhetskanalen torsdag.

– Algene kan lage veldig potente giftstoffer, og vi vet at de akkumuleres oppover i næringskjeden. Alle marine næringskjeder er i bunn og grunn basert på noen som spiser alger, og på den måten kan det bli såpass mye giftstoffer oppover i næringskjeden, forklarer Chauton.