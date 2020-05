Manshaus ville sende angrepet direkte – kom seg ikke på internett

Torsdag morgen ankom 22-åringen Asker og Bærum tingrett, der han skal forklare seg de neste to dagene.

Manshaus har sittet varetektsfengslet siden han 10. august i fjor skjøt sin stesøster på Eiksmarka i Bærum og deretter angrep Al-Noor-moskeen på Skui.

Han erkjenner å ha begått handlingene han er tiltalt for, men mener likevel ikke at han skal straffes.

– Han mener at dette var noe han måtte gjøre, og at det var en form for nødrettshandling, sier hans forsvarer Unni Fries.

Tre skytevåpen

Statsadvokat Johan Øverberg bemerker i sitt innledningsforedrag at Manshaus har hentet sin inspirasjon fra terroristen Brenton Tarrant, som drepte 51 personer i en moské i New Zealand i mars 2019.

– Tiltalte bestemte seg for å angripe Al-Noor-moskeen på Skui. Han har forklart at han hadde ventet på en anledning hvor far og stemor var borte, slik at han kunne gjennomføre sin plan, sier Øverberg.

Fakta om Philip Manshaus 22 år gammel, født 29. august 1997 i Bærum. Norsk statsborger.



Bodde på Eiksmarka i Bærum. Yngst av tre brødre. Skilte foreldre. Moren er død.



Tok videregående på Oslo By Steinerskole. Gikk på Fosen folkehøgskole i Trøndelag, hvor han studerte sjølberging.



Har ex.phil. fra Universitetet i Oslo.



Tidligere ustraffet.



Tiltalt for drap på stesøsteren og terrorisme etter skyteangrepet mot Al-Noor Islamic Centre 10. august 2019.



Har uttrykt høyreekstreme holdninger, blant annet i form av hyllest av Vidkun Quisling. Var aktiv på flere nettfora, hvor han blant annet hyllet Brenton Tarrant, som skjøt 51 mennesker i en moské i Christchurch på New Zealand i mars, som et forbilde.

Klokken 11.17 på formiddagen reiste Manshaus i familiens Nissan Leaf til Kiwi på Eiksmarka og kjøpte tørrvarer. Da han kom hjem igjen, ventet han på at stemoren skulle reise.

– Når tiltalte er sikker på at hun har reist, og ikke kommer tilbake, så åpner han våpenskapet og tar frem våpnene. Det er i alt tre våpen. En to-løps hagle, en 22-kaliber salong-rifle med et magasin på i alle fall 15 patroner, med lyddemper og kikkertsikte, og en ombygget Carl Gustav jaktrifle med kikkertsikte. Tiltalte tar også fra safen til faren tilhørende ammunisjon til disse våpnene, sier aktor.

Manshaus har forklart at han tok salongriflen og gikk inn på rommet til stesøsteren Johanne Ihle-Hansen (14). Han skjøt henne tre ganger i hodet og en gang i brystet.

«Valhall venter»

Etter å ha drept søsteren gikk Manshaus på rommet sitt og tok på seg nye klær. Samtidig tok han på seg farens militære hjelm, som han festet et kamera på, samt knebeskyttere, albuebeskyttere og en susp.

Manshaus forsøkte å koble kameraet på hjelmen til internett for å sende angrepet på moskeen direkte, men lyktes ikke. Angrepet er likevel filmet, og videoen vil bli vist for retten.

Han publiserte også et innlegg på et forum før han begynte å kjøre. Innlegget bestod av en tegning og en tekst.

– Tegningen viser tre personer, inspirert av en som sto bak et angrep i El Paso i USA i 2019. Han skriver at vi ikke kan la dette fortsette. Han skriver at vi må sette i gang rasekrigen i virkeligheten, og dersom man leser dette innlegget, så leser man at tiltalte er utvalgt. Han sier også at Valhall venter, sier statsadvokat Øverberg.