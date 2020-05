Manshaus' forklaring avbrutt av dommeren

– Det var et slags utkast til et manifest, forklarer Manshaus.

I notatene går det fram at han mener han var valgt av Brenton Tarrant, via hans manifest, til å gjennomføre et angrep.

Manshaus sier også at han har overvunnet dødsfrykten fordi han tror på et liv etter døden, og at han visste døden kunne bli et utfall av det han foretok seg 10. august.

– Hva tenker du om det de fornærmede i moskeen har følt i saken? spør aktor.

– Jeg har ingen sympati for dem, sier 22-åringen.

På spørsmål om hva han tenker rundt forholdet til stesøsteren, som han vokste opp med, sier han at han ikke ønsker kommentere denne relasjonen.

– Etter drapet gjorde du noe med et familiebilde i stuen? spør aktor.

– Ja, jeg vendte det ned, sier han.

– Hvorfor det?

– Det har jeg ikke reflektert så mye over, sier han.

Han sier han mener drapet var nødvendig, og han sier han forstår foreldrene opplever tapet av søsteren som svært tungt.

– Men de har en helt annen virkelighetsforståelse enn meg. Slik jeg ser det sitter vi i et fly som holder på å styrte. Jeg kan ikke ta hensyn til det de menneskene sier, sier han.

Han blir konfrontert med at han hadde et bakgrunnsbilde på mobilen sin av Adolf Hitler. På spørsmål om hvorvidt han var et forbilde for ham, svarer han bekreftende på det.

– Vil du anse deg selv som nazist? Som nasjonalsosialist? spør aktor.

– Nasjonalsosialist høres litt hyggeligere ut, synes du ikke? svarer Manshaus.

Forskjellige planer

Statsadvokat Øverberg spurte om Manshaus hadde vært inne på flere forskjellige typer planer i planleggingsfasen.

– Ja, jeg hadde en del forskjellige tanker. Det som ble viktig var beliggenhet, at det ikke var så langt dit, og jeg tenkte også på hvor langt unna politiet jeg ville være, sier Manshaus.

Han forteller at han aldri hadde vært i Al-Noor-moskeen før angrepet.

– Men jeg brukte internett til å se hvordan det så ut, sier han.

Ifølge Manshaus egne notater hadde han som mål å gjennomføre angrepet før 29. august, som er hans egen bursdag.

Manshaus sier at han før de konkrete planene om angrepet kom til han sommeren 2019, hadde han en plan om å stifte familie.

– Jeg hadde tenkt til stifte familie, få barn, å oppdra sunne og friske barn, sier han.

På spørsmål om hvorfor han drepte stesøsteren, sier han at det var viktig for å beskytte familien. Han mener familien ville vært utsatt ved å ha henne i familien under en rasekrig, som han mener vil bryte ut en gang i nær framtid.

Videre forteller han at han kjørte avgårde mot moskeen, og skjøt seg inn der.

– Jeg gikk inn i moskeen med den intensjon om å drepe de som var der, sier han.

Kort tid etter at han kommer seg inn i moskeens bønnerom, oppstår det et basketak, og Manshaus blir overmannet.

– Jeg forsøkte alt jeg kunne for å ta livet av de som var der. Det ble en kamp på liv og død, et veldig voldelig basketak, sier han.