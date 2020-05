To amerikanske borgere som ble pågrepet etter et mislykket angrep mot havnebyen La Guaira i Venezuela søndag, ble natt til torsdag norsk tid identifisert av president Nicolás Maduro.

Ifølge Maduro var Luke Denman (34) og Airan Berry (41) leiesoldater som deltok i et kuppforsøk.

Åtte angripere ble drept og en rekke andre pågrepet av landets væpnede styrker.



Knyttes til desertører

Venezuelas statlige TV-kanal viste natt til torsdag et klipp der den amerikanske 34-åringen forklarte at han var leid inn for å trene opp venezuelanske borgere i Colombia, som senere skulle slå til mot president Maduro og føre ham ut av landet.

– Jeg hjalp venezuelanere med å ta tilbake kontrollen over landet sitt, sa Denman, som ifølge BBC er tidligere spesialsoldat.

De to amerikanske borgerne knyttes til desertører fra Venezuela som sier at målet var å styrte president Maduro. I en annen video som ble offentliggjort tidligere denne uken beskrev desertørene kuppforsøket, og oppfordret soldater i landet om å bli med dem.

Beskylder Trump

Denman sier i videoklippet at han og Berry hadde blitt hyret av den tidligere elitesoldaten Jordan Goudreau, som leder sikkerhetsselskapet Silvercorp i Florida. Denman hevder at han ble kjent med Goudreau i forsvaret i USA.

Myndighetene i Venezuela opplyser at de vil ha utlevert Goudreau, som har innrømmet at han har vært involvert. Goudreau er en tidligere «Green Beret» som etterforskes av amerikanske føderale myndigheter, melder ABC News.

President Maduro hevder at sikkerhetsselskapet Silvercorp hadde inngått en avtale med opposisjonslederen Juan Guaidó, som USA og mange europeiske land anerkjenner som landets leder.

Ifølge gravenettstedet Bellingcat deltok Silvercorp og Goudreau i vaktholdet under et valgmøte Donald Trump hadde i North Carolina i 2018.

Maduro sier at de to pågrepne amerikanerne vil bli stilt for retten i Venezuela.

– Donald Trump ledet denne invasjonen, sa Venezuelas president under pressekonferansen.

– Det er umulig at Trump ikke visste om hva som skjedde i helgen i Venezuela, sier Maduro.

USA krever at Denman og Berry løslates, ifølge utenriksminister Mike Pompeo.

– Hvis Maduro-regimet bestemmer seg for å holde på dem, skal vi ta i bruk alle midler tilgjengelig for å få dem tilbake, sa Pompeo under en pressekonferanse onsdag.