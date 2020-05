Dean Henderson har vært så god denne sesongen at mange mener Sheffield United-keeperen har vært Premier Leagues beste.

Ifølge The Telegraph har storspillet gjort at Henderson ønsket av både Chelsea og Paris Saint-Germain før neste sesong.

Men 1. juli er han etter planen Manchester United-spiller igjen. Da utløper låneavtalen med Sheffield United. Det er imidlertid tvilsomt at sesongen er ferdig innen 30. juni.

I engelsk presse blir det gjort et poeng av at Ole Gunnar Solskjær og Manchester United kjemper mot Henderson og Sheffield United om Champions League-plass neste sesong.

Deltakelse i den gjeveste europacupen betyr enorme summer inn og sportslig prestisje.

– Nekter å tro at de gjør noe sånt

TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt mener det er en selvfølge at Manchester United ville vært tjent med å svekke konkurrenten ved å tilbakekalle Henderson, men han har ingen tro på at de utnytter situasjonen.

– Det vil være en PR-katastrofe uten like. Da kommer de til å tryne så sinnssvakt. De kommer aldri til å gjøre det. Det betyr noe for måten du blir oppfattet på. Du blir hundset om du gjør det når alle står sammen og gjør koronadugnad for at ting skal komme på stell. Jeg nekter å tro at de gjør noe sånt, sier Thorstvedt i TV 2s Premier League-podkast.

Med seier i sin hengekamp over Aston Villa vil Sheffield United klatre forbi Manchester United og opp til femteplass med ni kamper igjen å spille.

Femteplassen kan gi Champions League-spill neste sesong dersom utestengelsen av Manchester City fra europacupene opprettholdes.

– En katastrofe for omdømmet

Sheffield United har én kamp til gode og kun fem poeng opp til Chelsea på fjerdeplassen som garantert gir Champions League-deltakelse.

– Det vil være en katastrofe for omdømmet til Manchester United, som de har lykkes med i denne koronaperioden. De har gjort alt rett; det har ikke vært snakk om permitteringer og de har holdt det gående. Det eneste var kanskje kommentaren til Solskjær om at de kunne utnytte situasjonen, men ellers har de klart seg bra, mener TV 2-kommentator Espen Ween.

Ole Gunnar Solskjær kan få et nytt dilemma før neste sesong. Nordmannen har David De Gea som førstevalg og på en kostbar langtidskontrakt, men sju år yngre Henderson har tatt Premier League med storm og har gjort det klart at han er klar til å returnere til Old Trafford for å danke ut De Gea.

57 spillere i Premier League, inkludert stjerner Willian, Jan Vertonghen og Adam Lallana, står helt uten kontrakt 1. juli. Det er fortsatt usikkert hva som skjer med disse spillerne om sesongen fortsetter i juli.