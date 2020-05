Liverpool har stø kurs mot å vinne sin første ligatittelen på 30 år. Rødtrøyene leder med 25 poeng ned til Manchester City og kun en avlysning av ligaen grunnet koronaviruset kan stoppe dem.

På veien mot tittelen har Liverpool tatt flere rekorder, og dersom seriespillet kommer i gang igjen, er det enda flere å ta.

Serielederen har 27 poeng igjen å spille for. Dersom de tar 19 av dem, vil de slå Manchester Citys 100 poeng fra 2017/2018-sesongen.

De kan også slå rekorden City satte det året, dersom de vinner serien med mer enn 19 poengs margin til andreplassen.

En av de andre rekordene de kan ta avhenger av én spiller klarer å score. Da vil Liverpool bli den femte seriemesteren hvor alle elleve som har startet flest kamper har scoret, skriver The Athletic.

Sannsynligheten for at Gomez skal klare å score et mål i en av de resterende kampene er dessverre liten.

22-åringen har nemlig kun scoret et mål for rødtrøyene, og det var for U23-laget. På over 100 kamper for A-laget har ikke engelskmannen klart å score.

En annen faktor som gjør det lite sannsynlig er at han kun har hatt ett skudd på sine 1276 minutter denne sesongen.

Dersom han skulle klare det, vil han bli Liverpools 18. målscorer denne sesongen.