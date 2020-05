Granskes etter kontroversiell million-avtale

Det skjer etter at de onsdag bekreftet at de har inngått en sponsoravtale med bettingselskapet ComeOn.

Avtalen, som har satt sinnene i kok i e-sport-miljøet, lukker døren for et samarbeid mellom Norges E-sportforbund og Idrettsforbundet.



Nå viser det seg at måten avtalen ble lagt frem på er et brudd på markedsføringsloven.



– Dette er utenfor regelverket slik vi ser det. Det som gjelder her er ulovlig markedsføring, det gjelder for alle aktiviteter som er iverksatt for å fremme omsetningen hos ulovlig pengespillselskap eller dens merkevarer, sier Henrik Nordal, avdelingsdirektør i Lotteritilsynet.

Den samme regelen førte til at Magnus Carlsen måtte holde sin pressekonferanse i Stockholm da han signert en kontroversiell sponsoravtale med Betsson.

I første omgang vil Lotteritilsynet se på saken og orientere om regelverket. Deretter må det tas fortløpende vurderinger for om det er aktuelt eller stor fare for nye brudd.

Ikke støtte fra miljøet

Flere sentrale aktører i e-sportmiljøet raser nå over avtalen, som de mener er inngått uten støtte fra dem.

Administrerende direktør i Good Game fortviler over situasjonen med NESF. Foto: Good Game.

– Jeg syns det først og fremst er trist at en gjeng som har fått så mye drahjelp fra oss og fra Idrettsforbundet plutselig brenner så mange broer uten å avstemme det med sine egne medlemmer eller miljøet de sier at de representerer, forteller Erling Rostvåg til TV 2.

Han er administrerende direktør i E-sportselskapet Good Game, som er den største turneringsoperatøren i Norge. I tillegg driver selskapet nettavisen Gamer.no, Norges største forum for gaming og e-sport.

Et samarbeid mellom Idrettsforbundet og norsk E-sport har lenge vært et aktuelt og omdiskutert tema.

Fortvilet

Rostvåg forteller at det i mange år har vært et åpent spørsmål om e-sport er best tjent med å være under idretten eller ikke, men er fortvilet over at den debatten involverer verken klubbene, forbundets medlemmer eller sentrale aktører i miljøet.

Stein Wilmann vil heller ikke stille seg bak valgene gjort av NESF. Foto: Sindre Stien, Nordavind.

– Det er en fortvilet situasjon. Det er uten tvil enkeltpersoner i det forbundet som brenner for e-sport og ønsker å gjøre gode ting. Men da virker det utrolig rart å skulle gå ut og gjøre en sånn ting uten å ha dialog med noen av aktørene, sier han.

Stein Wilmann, daglig leder i et av Norges største e-sportorganisasjoner, forteller at han deler samme oppfatning som de fleste innad i det norske miljøet og blant store aktører.



– Vi er ikke representert av dette forbundet og stiller oss heller ikke bak verdigrunnlaget eller valgene som er tatt. Vi verdsetter den norske idrettsmodellen og har veldig lyst til å jobbe tett med en organisasjon som NIF og ser på de som en av nøkkelfaktorene for å videreutvikle norsk e-sport, sier han.