Ektemannen til 36 år gamle Kathrine Dawson fryktet at han hadde hatt sin siste samtale med kona og sin nyfødte datter da hun skulle kobles på respirator som følge av koronaviruset.

Dawson ble smittet da hun var gravid i 32. uke, og datteren hennes, som ble født med virussmitte, ble ifølge Sky News en av de yngste koronaviruspasientene i verden.

Ifølge nyhetskanalen ble Dawson smittet til tross for at hun hadde holdt seg innendørs i tre uker. Datteren Ruby ble født via keisersnitt 1. april i år.

– Krevende

36-åringens tilstand forverret seg underveis under sykehusoppholdet, og det ble etterhvert besluttet at en måtte ta i bruk respirator.

Rett i forkant av det skjedde, forteller ektemannen Stuart Dawson at kona tok en emosjonell videosamtale med de to andre barna sine, Grace (5) og Ava (11 måneder), som var hjemme.

– Det var som å si farvel, det kunne vært siste telefonsamtale, sier ektemannen.

Sykehuset anslo at sjansen for at hun ville overleve til å være rundt 50 prosent.

– Det var en veldig krevende sak, og vi var veldig bekymret for at hun ikke ville overleve, sier lege Jason Cupitt til Sky News.

– Hun var dypt bedøvet, og vi så lite forandring, men så, fem dager senere, så vi et glimmer av lys i enden av tunnelen da oksygennivået hennes bedret seg, sier han videre.

– Skylder dem fremtiden min

Nå hyller ektemannen sykehuset for at alt gikk bra.

– Jeg skylder de ansatte fremtiden min. Jeg trodde jeg skulle bli enkemann, og passe på barna på egenhånd, men de reddet både Kathrines og Rubys liv, sier han.

I en pressemelding skriver sykehuset at paret og datteren forlot sykehuset til jubel og tårer etter at hun hadde vært innlagt i 37 dager.