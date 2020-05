Da Nord-Koreas leder Kim Jong-un ikke dukket opp for å feire minnesmarkeringen av hans bestefars fødselsdag i april, begynte ryktene om hans helse å gå.

Flere spekulerte i at han hadde gjennomgått en feilslått operasjon, og det ble også spekulert i at han var død. Myndighetene i Sør-Korea har hele tiden vært skeptisk til dette, ettersom de ikke så noe uvanlig aktivitet hos naboene.

Tre ukers senere viste han seg i offentligheten igjen, tilsynelatende frisk.

– Som normalt

Onsdag ga Sør-Koreas etterretningstjeneste sin vurdering til en komité i landets parlament, skriver The Washington Post.

Politikeren Kim Byung-kee forteller at etterretningstjenesten ser på påstanden om at diktatoren hadde gjennomgått en operasjon, som først ble omtalt av nettstedet Daily NK, er helt uten rot i virkeligheten.

– Han utførte sine plikter som normalt i perioden han var borte fra offentligheten, sier politikeren, som har gjennomgått etterretningstjenestens rapport.

Landets spiontjeneste The National Intelligence Service (NIS) tror at årsaken til at diktatoren forsvant er frykten for koronaviruset. Selv om landet hevder at de ikke har registrert noen smittetilfeller enda, Nord-Korea flere ganger uttalt at de tar viruset på alvor.

Viser seg sjeldnere

Da Kim Jong-un dukket opp igjen lørdag forrige uke, deltok han blant annet under åpningen av en gjødselfabrikk. Da hadde alle tilskuerne på seg maske, skriver avisen.

NIS utelukker ikke at Nord-Korea har smittetilfeller.

– De fastholder at de ikke har noen smittede, men det var hyppig kontakt med Kina før grensen stengte i januar, og vi kan ikke ekskludere muligheten for et koronavirusutbrudd i nord, skriver NIS i sin rapport, ifølge nyhetsbyrået Yonhap.

Ifølge The Washington Post har diktatoren forsvunnet fra offentligheten flere ganger tidligere i år, og forsvant blant annet tre uker i starten av året, samt 13 dager i midten av februar. Ifølge politikeren Kim Byung-kee har Nord-Koreas leder kun vist seg offentlig 17 ganger i år. Tidligere år har dette skjedd i gjennomsnitt 50 ganger i året.